Cultura

Sábado tem música, teatro e blocos de carnaval na Capital

Programação inclui shows ao vivo, feiras, karaokê e diversão para toda a família

17 janeiro 2026 - 09h14Taynara Menezes
Festividades do CarnavalFestividades do Carnaval   (Foto: Divulgação)

O fim de semana em Campo Grande traz opções para todos os gostos. No sábado, o Arcade in Concert, no Shopping Bosque dos Ipês, transforma trilhas de videogame em show ao vivo. Quem curte rock pode comemorar os 12 anos do Blues Bar. Os blocos Capivara Blasé e Só Love abrem os esquentas para o carnaval. Para os amantes de antiguidades, a Feirinha de Antiguidades acontece das 10h às 15h, no Época Bar & Cozinha, com entrada gratuita.

SÁBADO

Arcade Concert - O Shopping Bosque dos Ipês entra no clima das férias com o Arcade in Concert, espetáculo que transforma trilhas clássicas de videogames em um show ao vivo, unindo música e cultura gamer.

Horário: 19h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuita

Blues Bar 12 anos - A programação de aniversário segue no sábado com mais uma noite dedicada ao rock e à história do bar.

Horário: 20h
Local: Blues Bar
Entrada: a partir de R$ 20

Bloco Capivara Blasé - O tradicional bloco da Capital, abre oficialmente os esquentas para o carnaval 2026 com show do grupo Samba do Caramelo e artistas convidados.

Horário: 18h às 22h
Local: Plataforma Cultural
Entrada: gratuita

Bloco Só Love - O Capivas também entra no clima da folia com um esquenta de carnaval que reúne samba, alegria e boas energias.

Horário: 19h
Local: Capivas Cervejaria
Entrada: R$ 10

Feirinha de Antiguidades - Para quem gosta de garimpar, essa programação é pra você, a feirinha traz compra, venda e troca de discos de vinil, obras de arte e antiguidades.

Horário: 10h às 15h
Local: Época Bar & Cozinha
Entrada: gratuita

DOMINGO

Pontokê - Domingo é dia de ressaca, saudade do fim de semana e microfone na mão para fechar cantando alto no Pontokê.

Horário: 20h
Local: Ponto Bar CG
Entrada: free

Feira Bosque da Paz -A primeira edição de 2026 chega em clima de colônia de férias, com programação voltada às crianças, reunindo atividades, cores e sabores.
Horário: 9h às 15h
Local: Praça Bosque da Paz
Entrada: gratuita

O Pagador de Promessas - O clássico de Dias Gomes entra em cena no Teatro Aracy Balabanian, acompanhando a jornada de Zé do Burro e os choques entre fé popular, intolerância e poder institucional.
Horário: 19h
Local: Teatro Aracy Balabanian
Entrada: a partir de R$ 20

