Sandra Andrade lança em Campo Grande, livro sobre preservação do Pantanal

A escritora Sandra Andrade lança nesta sexta-feira (10), em Campo Grande, o livro “A História de Leninha – A Sucuri do Pantanal”. O evento será às 9h, na Escola Municipal Professora Elizabel Maria Gomes Salles, no bairro Santa Luzia.

Natural de Bandeirantes e moradora da Capital há mais de 30 anos, Sandra é professora de História e Filosofia, formada pela UCDB, além de poetisa e contadora de histórias. Este é o 22º livro da autora, que já acumula prêmios e reconhecimento na área literária.

A obra tem apoio do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC), por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac), e conta com ilustrações de Arthur Bellini, filho da escritora, que atua na conservação de animais silvestres.

O livro traz a história de Leninha, uma serpente do Pantanal que enfrenta a destruição do habitat por incêndios, abordando temas como preservação ambiental e sobrevivência. “A força de um trabalho coletivo, silencioso e comprometido com a vida”, destaca a médica veterinária e bióloga Paula Helena Santa Rita, responsável pelo prefácio.

O lançamento deve reunir autoridades, educadores e representantes da cultura, incluindo membros da Fundac, direção da escola e convidados da área literária.

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