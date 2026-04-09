Menu
Menu Busca quinta, 09 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Sandra Andrade lança em Campo Grande, livro sobre preservação do Pantanal

A autora apresenta história de serpente afetada por incêndios ambientais

09 abril 2026 - 11h52Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

A escritora Sandra Andrade lança nesta sexta-feira (10), em Campo Grande, o livro “A História de Leninha – A Sucuri do Pantanal”. O evento será às 9h, na Escola Municipal Professora Elizabel Maria Gomes Salles, no bairro Santa Luzia.

Natural de Bandeirantes e moradora da Capital há mais de 30 anos, Sandra é professora de História e Filosofia, formada pela UCDB, além de poetisa e contadora de histórias. Este é o 22º livro da autora, que já acumula prêmios e reconhecimento na área literária.

A obra tem apoio do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC), por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac), e conta com ilustrações de Arthur Bellini, filho da escritora, que atua na conservação de animais silvestres.

O livro traz a história de Leninha, uma serpente do Pantanal que enfrenta a destruição do habitat por incêndios, abordando temas como preservação ambiental e sobrevivência. “A força de um trabalho coletivo, silencioso e comprometido com a vida”, destaca a médica veterinária e bióloga Paula Helena Santa Rita, responsável pelo prefácio.

O lançamento deve reunir autoridades, educadores e representantes da cultura, incluindo membros da Fundac, direção da escola e convidados da área literária.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fachada Sesc Camillo Boni
Cultura
COVER UP leva clássicos do pop e rock ao Sesc Camillo Boni nesta sexta
A feira contará com 11 expositores locais e regionais
Cultura
Feira de cerâmica reúne artistas e música ao vivo neste sábado em Campo Grande
Serão quatro encontros, sempre às quintas-feiras, nos dias 9, 16, 23 e 30, das 16h às 18h
Cultura
Casa de Cultura abre inscrições para oficina gratuita de forró e chamamé em Campo Grande
Edição de 2026
Cultura
Expôjardim começa dia 20 com shows e entrada gratuita
Cantora Bela Rabelo
Cultura
Após 18 anos, Bela Rabelo retorna a Campo Grande com novo espetáculo
Artistas provaram o churrasco pantaneiro antes do show em Campo Grande
Cultura
Guilherme & Santiago provam churrasco pantaneiro durante Festival do Peixe
Primeiro dia levou grande movimentação ao local
Cultura
Festival do Peixe começa com grande público e expectativa de show lotado na Capital
Festival do Peixe começa hoje com show gratuito de Guilherme e Santiago na Feira Central
Cultura
Festival do Peixe começa hoje com show gratuito de Guilherme e Santiago na Feira Central
O projeto prevê transformar a região em um novo polo de lazer e ecoturismo
Cultura
Obra do Parque Cachoeiras do Ceuzinho é liberada com investimento de R$ 7,2 milhões
Abril inicia com 'Super Mario Galaxy: O Filme' em cartaz no Bosque dos Ipês
Cultura
Abril inicia com 'Super Mario Galaxy: O Filme' em cartaz no Bosque dos Ipês

Mais Lidas

Residencial Nova Bahia terá 80 apartamentos
Cidade
Prazo para inscrições do Residencial Nova Bahia é prorrogado, após sorteio ser adiado
Movimentação policial no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é baleado em atentado no bairro Guanandi e levado ao Hospital Regional
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/4/2026
Delegacia de Iguatemi
Interior
Mulher é presa após agredir mãe de 63 anos em Iguatemi