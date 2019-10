Scalise abre exposição de arte sustentável em shopping da captial

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Em um mundo onde a compra e o descarte de mercadorias estão presentes, chega uma hora em que, para não “ferir” o meio ambiente é preciso dar uma nova utilização para aquilo que até então, não tinha mais utilidade. Pensando em tornar o mundo um lugar melhor, o Shopping Bosque dos Ipês, a Blink Sustentável e o artista plástico Luís Pedro Scalise, criaram o projeto Reflorescer, uma exposição que vai além de obras.

A exposição irá trazer uma experiência que reflete o poder da criatividade, da sensibilidade e da educação, ajudando a transformar o mundo por meio da arte e das práticas sustentáveis que cada vez mais, refletem a consciência sobre a importância de preservar o futuro do planeta.

As obras inspiradas nas flores são grandiosas como a natureza e dão uma nova função às sucatas que pelas mãos do artista plástico Luís Pedro Scalise, transformaram-se em 10 peças exuberantes.

“As peças foram criadas a partir de material de ferro retirado de aterros de entulho e também de ferros-velhos, materiais que já tinham sido jogados fora e se transformaram em obras de arte. Todas são uma releitura das minhas telas em formato 3D e cada uma tem peso de meia tonelada e 3 metros de altura. Cada peça é um vaso florido que pode ser usado em jardim, hall de entrada e grandes recepções”, contou Scalise.

Além da experiência estética o visitante vai poder conhecer mais sobre o universo da reciclagem no Brasil, por meio de painéis educativos com informações sobre as práticas que dão destinos mais nobres aos materiais que antes eram descartados na natureza.

A abertura da exposição está aberta desde esta quarta-feira (23) e segue até o dia 9 de novembro na praça central do Shopping Bosque dos Ipês. A entrada é gratuita.

