Seis sul-mato-grossenses são premiados no Festival Internacional de Dança de MS

A 9ª edição do Festival Internacional de Dança de Mato Grosso do Sul, realizada em Campo Grande, celebrou o talento local ao premiar seis sul-mato-grossenses com o Prêmio Onça Pintada, principal honraria do evento.

O festival reuniu 1.640 bailarinos de 180 grupos vindos de diversos estados brasileiros, além de representantes da Bolívia e do Paraguai, em cinco dias de apresentações no Teatro Glauce Rocha.

A Mostra Competitiva, principal vitrine do festival, distribuiu R$ 30 mil em premiações para os melhores grupos, bailarinos e coreógrafos. Seis dos sete premiados com valores em dinheiro são do Mato Grosso do Sul.

Confira os vencedores sul-mato-grossenses:

Melhor Bailarino Júnior: Arthur Fonseca – Grupo Adagio, Espaço Studio 2 (Campo Grande) – R$ 2 mil

Melhor Bailarina Júnior: Sophia Dutra – Grupo Adagio, Espaço Studio 2 (Campo Grande) – R$ 2 mil

Melhor Bailarino Sênior: João Rodrigues – Espaço de Dança Selma Azambuja (Campo Grande) – R$ 2 mil

Melhor Grupo: Espaço Studio 2 (Campo Grande) – R$ 8 mil

Melhor Coreógrafo: Diógenes Pivatto – R$ 6 mil

Coreógrafa Destaque: Mariana Guaritá – R$ 3 mil

Formação e bolsas internacionais

Além dos troféus, medalhas e certificados, o festival ofereceu 38 bolsas de estudo nacionais e internacionais, com destaque para as concedidas pela jurada Alice Arja, diretora da Cia de Ballet do Rio de Janeiro e representante de instituições como o Miami City Ballet e Brussels International Ballet School.

Entre os contemplados estão bailarinos de MS que agora terão a oportunidade de se aperfeiçoar no Brasil e no exterior, em cursos como:

Coreographic Ensemble Training – RJ

Dance Kids 2026

Summer Intensive Choreographic 2026

Choreographic Ensemble 2026

Miami City Ballet School (EUA)

Já o jurado Edy Wilson concedeu bolsas integrais para o Curso de Férias Anacã, em São Paulo, para bailarinos do Ginga Espaço de Dança, Espaço Studio 2 e Sôma Cia de Dança.

