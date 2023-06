Sem show! Festa Junina da UCDB é cancelada e ingressos serão devolvidos

Marcada para os dias 11 e 12, a Festa Junina da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) foi cancelada na tarde desta sexta-feira (9). Conforme informado pela Universidade, os ingressos serão devolvidos a partir do dia 14. Na programação, além das tradicionais barraquinhas, a festa também teria shows das duplas Clayton e Romário, Felipe e Rodrigo.

Em nota publicada nas redes sociais, a explicação foi de que o cancelamento ocorreu por motivos climáticos e de logística. Para quem comprou os ingressos físicos, o reembolso deverá estar disponível na barbearia A Banca, localizada na Rua Amazonas.

Já os convites online serão devolvidos automaticamente através no site BaladaApp. Para mais informações, é necessário entrar em contato através do e-mail conta[email protected] ou pelo chat www.atendimento.baladapp.com.br.

Por telefone, o número é (62) 3434-8450, com atendimento de segunda até sexta-feira das 8h às 20h, sábado das 8h às 18h e domingo das 10h às 14h.

