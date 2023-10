Semana de Arte Moderna em Terras Pantaneiras acontece nesta quarta-feira na Capital

Em comemoração à aclamada Semana de Arte Moderna de 22, que recentemente completou 100 anos desde a sua realização, acontece nesta quarta-feira (11), em Campo Grande, o circuito “Cem Anos de Semana de Arte Moderna em Terras Pantaneiras”.

Proposto pelo produtor Bruno Passos e financiado pelo FIC/MS 2021 da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), o projeto tem como proposta uma imersão no ambiente musical, plástico e literário da Semana de 22 através de recitais de canto e violão, com recursos audiovisuais e exposições de quadros.

Os interpretes do projeto serão o violonista Marcelo Fernandes e a regente e cantora lírica Ana Lúcia Gaborim.

Para Marcelo Fernandes, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), “o movimento modernista, inaugurado pela Semana de 22, abriu caminho para uma arte nacional com um toque de modernidade e a partir dessa proposta, compositores eruditos e populares criaram um enorme repertório de canções e de obras instrumentais que são mundialmente conhecidas e representam o brasil”.

Ana Lúcia Gaborim, professora efetiva do curso de Licenciatura em Música da UFMS e atuante em diversos projetos de música por todo o Brasil, classifica que “esse projeto apresenta os grandes nomes do modernismo brasileiro e ainda inclui releituras de canções e poesias sul-mato-grossenses com um toque moderno”.

O evento aconteceu na quarta-feira (11), no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, a partir das 15h.

Deixe seu Comentário

Leia Também