Cultura

Semana do Cinema na Capital terá ingresso a R$ 10 e filmes indicados a Oscar

Combos também valores reajustados para se encaixar na promoção

28 janeiro 2026 - 12h22Luiz Vinicius

No começo de fevereiro, entre os dias 5 e 11, os amantes do cinema poderão desfrutar de boas longas-metragens, incluindo algumas indicadas ao Oscar, durante a 'Semana do Cinema', que contará com ingressos a partir de R$ 10.

Mas vale a pena se atentar aos horários de cada sessão. A promoção indica que filmes iniciados até 16h59 terão o custo menor, de R$ 10, enquanto as produções que começarem depois desse horário, custarão R$ 12. Os combos também foram reajustados e serão cobrados a partir de R$ 30.

As três redes de cinema em Campo Grande - UCI, Cinepólis e Cinemark - estarão participando do ato promocional.

Um dos grandes atrativos da Semana do Cinema é a oportunidade de conferir, nas telonas e por valores acessíveis, filmes indicados ao Oscar, incluindo produções que concorrem às principais categorias da premiação mais importante do cinema mundial.

Nacionalmente, a expectativa é superar o marco da última edição, que em agosto de 2025 vendeu mais de 3,4 milhões de ingressos. Para isso, as redes de cinema se preparam para entregar uma programação variada, com títulos para todos os públicos.

Serviço – Semana do Cinema | UCI Bosque dos Ipês

De 5 a 11 de fevereiro

  • Sessões até 16h59: R$10
  • Sessões após 17h: R$12
  • Salas VIP UCI DE LUX: R$20
  • Combo pipoca média + 2 refrigerantes (500 ml): R$30
  • Combo pipoca de chocolate + refrigerante (700 ml): R$50

