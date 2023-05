Semana Nacional de Museus: 21ª edição será inaugurada na Capital

Sarah Chaves, com informações do FCMS

A 21ª edição da Semana Nacional de Museus terá o tema "Museus, sustentabilidade e bem-estar", com abertura nesta segunda-feira (15) e eventos que vão até domingo (21) com ampla programação presencial e virtual.

Serão palestras, oficinas, formações, exposições e mostras culturais. A programação completa pode ser conferida no site da Fundação de Cultura .

A escolha do tema, proposto anualmente pelo Conselho Internacional de Museus – ICOM para o Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio, tem como objetivo destacar a importância dos museus como espaços que promovem o bem-estar e a sustentabilidade e apoiar três dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas): Saúde e Bem-Estar Global, Ação Climática e Vida na Terra.

O tema “Museus, sustentabilidade e bem-estar” lembra que os museus podem contribuir para o bem-estar das pessoas de muitas maneiras, incluindo a promoção da saúde mental, a educação e a sensibilização ambiental.

Os museus contribuem ainda com a sustentabilidade ao buscar garantir que seus edifícios e processos sejam eficientes em termos de energia e recursos e que promovam práticas de conservação e preservação dos recursos naturais e culturais. Também trazem benefícios ao bem-estar emocional ao fornecer espaços de lazer e aprendizado onde as pessoas podem se conectar com história, cultura e arte.

“Nesta 21ª edição da Semana Nacional de Museus vamos ressaltar o papel fundamental dos museus na contribuição para o bem-estar e o desenvolvimento sustentável das comunidades, onde possuem papel fundamental como espaços que promovem a consciência, fortalecem as identidades e a participação cidadã”, afirmou a gerente de Patrimônio Cultural da FCMS, Melly Sena.

A programação estadual da 21ª Semana Nacional de Museus contará com ações nos municípios de Bataguassu, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica e Maracaju.

Serviço

A abertura será nesta segunda-feira (15), às 15h, no Auditório do MuArq (Museu de Arqueologia), que fica na Av. Fernando Correa da Costa, 559, 1º andar, com a palestra “Repatriação e restituição de bens culturais”, com a Prof.ª Dr.ª Karine Lima da Costa, Historiadora e Museóloga.

