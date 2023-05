Semana Nacional de Museus tem oficinas e palestras em MS

Com o tema “Museus, Sustentabilidade e Bem-estar”, a 21ª edição da Semana Nacional de Museus traz uma programação especial de palestras, oficinas, formações, exposições e mostras culturais até o dia 21 de maio. A programação estadual conta com ações nos municípios de Bataguassu, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica e Maracaju.

O tema “Museus, sustentabilidade e bem-estar” da margem para que os museus possam contribuir para o bem-estar das pessoas de muitas maneiras, incluindo a promoção da saúde mental, a educação e a sensibilização ambiental.

Confira a programação completa:

CAMPO GRANDE

Visita mediada à Casa-Quintal Manoel de Barros - MUSEU CASA-QUINTAL MANOEL DE BARROS

Local: rua Piratininga, 363 – Jardim dos Estados

Tel: (67) 9816-78375 (51) 9859-59611

Dia: 15 a 19/05

Horário: das 10h às 12h e das 13h às 16h

Museu da Imagem e do Som

AÇÃO EDUCATIVA – Lançamento da Linha do tempo do cinema e dos jogos eletrônicos.

Local: avenida Fernando Correia da Costa, 559 – 3º andar

Tel: (67) 3316-9178 (67) 3316-9146

Dia: 15 a 21/05

Horário: 08h às 17h

EXPOSIÇÃO – Exposição Multimídia interativa Meio ambiente em Imagem e Som.

Local: avenida Fernando Correia da Costa, 559 – 3º andar

Tel: (67) 3316-9178 (67) 3316-9146

Dia: 15 a 21/05

Horário: 08h às 17h

OFICINA – Oficina Higiene do Acervo Cinematográfico do Museu da Imagem e do Som de MS. Ações que serão desenvolvidas: identificação e diagnóstico do acervo e capacitação dos servidores.

Local: avenida Fernando Correia da Costa, 559 – 3º andar

Tel: (67) 3316-9178 (67) 3316-9146

Dia: 15 a 21/05

Horário: 08h às 17h

Museu da Arte Contemporânea - MARCO

AÇÃO EDUCATIVA – ações educativas realizadas pelas arte-educadoras do MARCO em formato online em parceria com o artista convidado, Walter Lambert, no Instagram @marcomuseums.

Local: rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas

Tel: (67) 3326-7449

Dia: 15 a 19/05

Horário: 08h às 18h

AÇÃO EDUCATIVA – Você sabia? – post no Instagram @marcomuseums sobre a vida do artista Walter Lambert

Local: rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas

Tel: (67) 3326-7449

Dia: 15 a 19/05

Horário: 08h às 18h

AÇÃO EDUCATIVA – Vídeo sobre o processo criativo do artista Walter Lambert, gravação realizada no atelier do artista que será postada no Instagram @marcomuseums.

Local: rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas

Tel: (67) 3326-7449

Dia: 16 a 19/05

Horário: 08h às 18h

AÇÃO EDUCATIVA – #TBT (post no Instagram @marcomuseums) da instalação artística já exposta na sala média do MARCO do artista Walter Lambert.

Local: rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas

Tel: (67) 3326-7449

Dia: 16 a 19/05

Horário: 08h às 18h

AÇÃO EDUCATIVA – Releitura (fósseis contemporâneos) a partir da obra “ Fluxos da vida – passado, presente, futuro” do artista Walter Lambert. A releitura será postada no Instagram @marcomuseums.

Local: rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas

Tel: (67) 3326-7449

Data: 17 a 19/05

Horário: 08h às 18h

Museu das Culturas Dom Bosco

AÇÃO EDUCATIVA – Palestra de Educação Museal Manuseio de réplicas; Jogo educativo “Nossos Bichos – Mamíferos do Pantanal”; Mediação nas exposições de ciências Humanas e Naturais e Atividades de Educação Ambiental.

Local: avenida Afonso Pena, 7000 – Parque das Nações Indígenas - Portal Nhandeva - Cidade Jardim

Tel: (67) 3312-3903 (67) 3312-3902

Dia: 16 a 19/05

Horário: 14h às 17h

EXIBIÇÃO DE FILME – Curta metragem inspirado na vida de um dos maiores cientistas da história do Brasil o naturalista Fritz Muller. Um exemplo de independência intelectual e um dos precursores do naturalismo no Brasil

Local: avenida Afonso Pena, 7000 – Parque das Nações Indígenas - Portal Nhandeva - Cidade Jardim

Tel: (67) 3312-3903 (67) 3312-3902

Dia: 16 a 19/05

Horário: 13h30 às 14h

VISITAÇÃO – Em virtude da comemoração do Dia Internacional dos Museus, a visitação nas exposições temporária e longa duração do Museu das Culturas Dom Bosco-MCDB/UCDB. Será gratuita para todos os públicos.

Local: avenida Afonso Pena, 7000 – Parque das Nações Indígenas - Portal Nhandeva - Cidade Jardim|

Tel: (67) 3312-3903 (67) 3312-3902

Data: 18/05

Horário: 08h às 16h30

Museu de Arqueologia da UFMS – MUARQ

AÇÃO EDUCATIVA – Do MuArq para a Escola – Museus para a sustentabilidade.

Local: avenida Fernando Correa da Costa, 818 – 1º andar – centro

Tel: (67) 3321-5751 (67) 3321-5751

Dia: 16 a 18/05

Horário: 08h às 16h

MESA REDONDA – “O Ensino e a Pesquisa sobre Pré-História: desafios e caminhos em Museus”, com a Prof.a Dr.a Lia Brambilla Gasques e Prof. Me. Laura Pael Duarte (projeto “Conversas Museológicas” MuArq/ATRIVM/UFMS)

Local: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. Bloco VI, Sala 402 – Campo Grande

Tel: (67) 3321-5751 (67) 3321-5751

Dia: 18/05

Horário: 19h às 21h

ENCONTRO – I Encontro dos Muarquianos: relatos de vivências e experiências dos ex-bolsistas e estagiários do MuArq.

Local: avenida Fernando Correa da Costa, 818 – 1º andar

Tel: (67) 3321-5751 (67) 3321-5751

Dia: 19/05

Horário: 14h às 17h

Museu José Antônio Pereira

VISITA MEDIADA – Serão oferecidas visitas monitoradas por meio da Equipe de Mediadores Culturais da Instituição.

Local: avenida Guaicurus, 01 – em frente a rua da Divisão, entre a avenida Guaicurus e rua Escaramuça - Jardim Monte Alegra

Tel: (67) 4042-1313 (67) 9922-66539

Dia: 16 a 19/05

Horário: 09h às 17h

LANÇAMENTO – Lançamento do Livro Sociopoética no Brasil: Uma pesquisa com Educadores Museais.

Local: Faculdade Novoeste, endereço: Rua Rui Barbosa, 1792, Centro, Campo Grande - MS.

Tel: (67) 4042-1313 (67) 9922-66539

Dia: 18/05

Horário: 19h às 22h



Arquivo Público Estadual

VISITA MEDIADA – Cardápio Cultural com escolas agendadas (visitação mediada de alunos da escola aos espaços culturais do Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho).

Local: Fernando Correa da Costa, 559 – centro

Tel: (67) 3316-9167 (67) 3316-9139

Data: 17/05

Horário: 08h às 11h

Casa de Ciência e Cultura de Campo Grande

EXIBIÇÃO DE FILME – Cinecosmos – Wall-E (animação). Bate-papo e observação do céu após. Com pipoca.

Local: rua UFMS, S/N – Campus Universitário

Tel: (67) 3345-7485 (67) 3345-7031

Data: 17/05

Horário: 17h30 às 20h30

Museu da História da Medicina de MS

PALESTRA – “Retomada da Film Commission MS”.

Local: rua da Liberdade, 512 – Santa Dorotheia

Tel: (67) 9920-83810

Data: 18/05

Horário: 19h às 22h

Rede de Educadores em Museus – REM MS

ENCONTRO – VI Encontro da REM-MS e ação junto ao Sistema Estadual de Museus (SIEM-MS) com a palestra “Sustentabilidade e Bem-Estar” da artista, designer de Moda Indígena e empreendedora social, Benilda Kadiwéu

MESA REDONDA – VI Encontro da REM-MS com as participações de: Benilda Kadiwéu, artista, empreendedora social e designer de moda indígena – Prof.a Bruna Ferreira (doutoranda UFMS) – mediação de Dirceu M. van Lonkhuijzen.

Local: Auditório do Museu das Culturas Dom Bosco – MCDB/UCDB (Parque das Nações Indígenas) Endereço: Av. Afonso Pena, 7000 – Cidade Jardim, Campo Grande – MS, 79031-010.

Tel: (67) 9923-71976

Dia: 19/05

Horário: 18h30 às 21h

COSTA RICA

Museu Interativo Nelson Silva Soares

PALESTRA – Palestra sobre a importância de documentos e monumentos em tempos digitais. Novas formas dos Museus. Curta metragem sobre a importância de perseverar (Pipper).

Local: rua Ambrosina Paes Coelho, 2760 – ao lado do centro de eventos – Ramez Tebet

Tel: (61) 9929-5341 (61) 99969-9727

Dia: 15 a 19/05

Horário: 13h às 17h

MARACAJU

Museu de Tecnologia Regional de Maracaju Domadora Anna Thereza de Lima Alves

Ação Educativa – Museu de Tecnologia de Maracaju Domadora Anna Thereza de Lima Alves apresenta o Tema: Respeitando Preservando A História através da Fauna e Flora.

Local: Rua Pereira do Lago – Centro, Maracaju – MS.

Tel: (67) 3454-6860 (67) 9980-32417

Dia: 16 a 19/05

Horário: 08h às 17h

BONITO

CASA DA MEMÓRIA RAÍDA

EXPOSIÇÃO – Visita à exposição do acervo fotográfico, biblioteca, teatro e peças que trazem memórias dos antigos moradores de Bonito e comunidades indígenas da região do Pantanal e Serra da Bodoquena no MS.

Local: rua vinte e nove de maio, 917 – centro

Tel: (67) 993535353 (67) 996361103

Dia: 17 a 21/05

Horário: 16h às 21h

CORUMBÁ

Museu Casa do Dr. Gabi - Espaço de Memória

Atividade de leitura do Clube do Gabi, do livro “Batalha de Confete – Envelhecimento, condutas homossexuais e regimes de visibilidade no Pantanal MS”, Guilherme Passamani, mediação de Marcelle Saboya.

Local: Via Google Meet.

Tel: (67) 3907-5269 (67) 3907-5454

Dia: 17/05

Horário: 16h às 17h

OUTROS – Resenha do livro Dom Quixote de La Mancha, mas pelo viés de sua comicidade e interatividade com os elementos arquitetônicos existentes no Museu Casa do Dr. Gabi.

Local: rua Cuiabá, 1.181

Tel: (67) 3907-5269 (67) 3907-5454

Dia: 18/05

Horário: 17h

Instituto Homem Pantaneiro

ABERTURA – 8h15- Cerimônia de Abertura com Quebra Torto Pantaneiro (Culinária)

Local: ladeira José Bonifácio, 171 – Porto Geral – Beira Rio

Tel: (67) 9998-70467

Dia: 18/05

Horário: 8h15

ENCONTRO – Roda de Conversa com Povos do Pantanal x Territorialidades (Relatos de Vivências e Experiências em seus Territórios) Convidados – Mulheres e Homens do Pantanal: indígenas da etnia Guató, Quilombola.

Local: ladeira José Bonifácio, 171 – Porto Geral – Beira Rio

Tel: (67) 9998-70467

Dia: 18/05

Horário: 09h15 às 10h15

OFICINA – Oficina do Modo de Fazer a Faixa Pantaneira com Artesãs do Pantanal nascidas no Pantanal do Paiaguás. Convidadas: Artesãs Maria Jovelina e Maria José. Público – Alvo: 30 Alunos da Rede Municipal.

Local: ladeira José Bonifácio, 171 – Porto Geral – Beira Rio

Tel: (67) 9998-70467

Dia: 18/05

Horário: 15h30 às 17h

PALESTRA – O Rio Paraguai por meio de uma perspectiva Antropológica. Convidada: Wanessa Rodrigues e biólogo/bióloga IHP Público -Alvo: 30 Estudantes do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul.

Local: ladeira José Bonifácio, 171 – Porto Geral – Beira Rio

Tel: (67) 9998-70467

Dia: 18/05

Horário: 10h30 às 11h15.

