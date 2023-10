Senac promove workshops gratuitos e momentos para networking

Para quem gosta de assuntos nas áreas de gestão, varejo, comunicação e marketing, tecnologia da informação, gamificação, beleza/estética e saúde, nesta quarta-feira (25), às 19h, será realizada pelo Senac Hub Academy, a terceira edição do "Hub Innovation - Encontros que multiplicam conexões".

O evento disponibilizará cerca de 25 palestras e workshops gratuitos, com o objetivo de trazer novos conhecimentos, técnicas e tendências de trabalho referentes aos temas citados acima, além de ideias de processos inovadores e possibilidade dos participantes fazerem networking; essencial para conexão de novos negócios e crescimento na carreira.

Uma das palestras será sobre Comunicação Não Violenta para mulheres, que na ocasião será o lançamento do livro com o mesmo tema, de autoria da facilitadora em Comunicação Não Violenta, Ariane Osshiro. “As mulheres têm perspectivas únicas sobre o mundo e enfrentam desafios específicos devido à sua condição de gênero. Frequentemente, elas enfrentam estereótipos e expectativas de gênero que podem limitar sua capacidade de se expressar de forma assertiva e autêntica. Este livro fornece conhecimentos e novas maneiras para lidar com essas barreiras e promover uma comunicação mais efetiva”, detalha Ariane.

Livro será lançado no evento

Informações - O Senac Hub Academy fica na Rua Francisco Cândido Xavier, 75, esquina com a Rua 26 de Agosto.

