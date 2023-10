Sérgio Cruz é o novo imortal da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

Radicado em Campo Grande em 1963, o escritor, jornalista, radialista e pesquisador, Sérgio Manoel da Cruz de 81 anos foi eleito o novo imortal para a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) após votação dos acadêmicos.

"A representatividade, participação e pluraridade literocultural da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras é uma realidade incontestável no Estado; sinto um enorme orgulho de agora fazer parte desta Casa de Cultura que já abrigou nomes como Manoel de Barros, Maria da Glória Sá Rosa, Hélio Serejo, Wilson Barbosa Martins, Paulo Coelho Machado, Oliva Enciso e Demosthenes Martins", disse Sérgio Cruz.

O presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Henrique de Medeiros, destacou a vasta produção autoral do novo imortal, composta pelos livros Guerra ao Contrabando (1984), Pantanal – O Estado das Águas (1999), Por que mataram o doutor Ari (2001), Sangue de Herói (2002), Datas e fatos históricos do Sul de Mato Grosso ao Estado do Pantanal (2004), Sangue no Oeste (2021), Campo Grande, 150 anos de história (2022), História da Fundação de Mato Grosso do Sul (2022) e Campo Grande, força e luz (2023).



Filho de um índio e uma negra, natural de Salgueiro, Pernambuco, bacharel em Ciências Econômicas e em Ciências Políticas, autor de nove livros, Sérgio Cruz, também foi deputado federal por Mato Grosso durante uma legislatura, e ainda deputado estadual e deputado federal por MS.

Durante esses sessenta anos no Estado, recebeu os títulos de cidadão sul-mato-grossense, cidadão campo-grandense, além de cidadão douradense - por sua atuação político-educativa apresentando o primeiro projeto para a criação da UFGD, e cidadão Novo Horizontino do Sul pela sua luta em defesa dos brasiguaios.

Além disso, na área artístico-cultural Sérgio Cruz é compositor com músicas gravadas por Aurélio Miranda, Tostão e Guarani, Simona, Pininha e Verinha, Duo Glacial e José Bétio. Como jornalista, tendo trabalhado como redator em nove jornais de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

