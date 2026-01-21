Menu
Sesc Lageado oferece 300 vagas em cursos de música, dança e criação de vídeo

As matrículas são feitas presencialmente, a partir de quinta-feira (22), por ordem de chegada

21 janeiro 2026 - 11h55Sarah Chaves
O ballet atende crianças e adolescentes de 4 a 18 anosO ballet atende crianças e adolescentes de 4 a 18 anos   (Divulgação )

O Sesc Lageado abre, a partir de quinta-feira (22), as matrículas presenciais para cursos gratuitos nas áreas de música, dança e economia criativa. São cerca de 300 vagas destinadas a crianças e adolescentes de 4 a 18 anos, conforme a modalidade.

As aulas ocorrem no contraturno escolar, nos períodos matutino e vespertino, e as vagas serão preenchidas por ordem de chegada, enquanto houver disponibilidade.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade que fica na R. João Selingardi, 483 - Parque do Lageado, de 8h às 12h e de 13h às 16h30. Para a matrícula, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço do aluno e do responsável.

Na área de música, há opções para alunos a partir dos 5 anos, como musicalização, teclado, canto, coral, violão e violino. Já o ballet atende crianças e adolescentes de 4 a 18 anos, com turmas de baby class, iniciante, intermediário e avançado.

A programação inclui ainda economia criativa. O curso de Arte Digital, para alunos a partir de 8 anos, trabalha desenho digital e animação 2D e 3D. O curso de Criação de Vídeos, voltado a jovens a partir de 14 anos, aborda todas as etapas da produção audiovisual, da ideia e roteiro à edição e finalização, incluindo documentários e conteúdos para redes sociais.

Todos os cursos são gratuitos. Os alunos matriculados recebem camiseta de uniforme e, conforme a atividade, material de ballet, instrumentos para estudo e lanche durante as aulas. 

