Sesc MS promove semana cultural com música, cinema e teatro na Capital

O Sesc MS preparou uma semana repleta de atrações culturais gratuitas para todos os públicos no Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande.

De 15 a 19 de julho, a unidade receberá uma programação com shows musicais, sessões de cinema, teatro e espetáculo infantil. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente via Sympla, a partir das 14h do dia 11 de julho, sujeitos à lotação do espaço.

A programação começará na terça-feira (15), às 19h, com o show “A Forma do Som”, do músico Murilo Martinez, que une a musicalidade brasileira e sul-mato-grossense em composições originais.

O artista utiliza afinações alternativas e instrumentos de diferentes partes do mundo para criar uma experiência sonora única. Classificação: livre.

Na quarta-feira (16), às 19h, o Cine Sesc exibirá o filme nacional “Meu Sangue Ferve por Você” (2023), de Paulo Machline, que retrata a trajetória de Sidney Magal, interpretado por Filipe Bragança, e sua paixão por Magali West, vivida por Giovana Cordeiro. A obra revela os bastidores da fama e de um amor que marcou gerações. Classificação: 12 anos.

Na quinta-feira (17), também às 19h, o cantor DOVALLE subirá ao palco com o show “Breguenight”, ao lado da banda Lambada Mecânica. A apresentação mistura brega, ritmos afrolatinos e estética futurista, em uma performance dançante e romântica com forte identidade da fronteira sul-mato-grossense. Classificação: livre.

A sexta-feira (18) será marcada pelo teatro, com a apresentação da Cia Ofit e o espetáculo “Groselha”, às 19h. Inspirada na tragédia clássica Medeia, de Eurípedes, a montagem traz uma protagonista negra e discute questões como ancestralidade, feminilidade e as estruturas sociais do Brasil contemporâneo. Classificação: 14 anos.

Encerrando a programação no sábado (19), às 16h, a Cia Mevitevendo, de São Paulo, apresentará o espetáculo infantil “Fábulas”. A peça reúne histórias do Brasil, África, Grécia e França por meio do teatro de animação, música e humor, incentivando a reflexão sobre diversidade e convivência. Classificação: livre.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também