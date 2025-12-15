Menu
Cultura

Sesc oferece programação gratuita com circo, recreação e apresentações culturais

As atividades acontecem em diferentes pontos da cidade

15 dezembro 2025 - 19h10Taynara Menezes
Os ingressos são gratuitosOs ingressos são gratuitos   (Foto: Divulgação)

Para quem procura diversão para a criançada, os Sesc-MS (Serviço Social do Comércio) preparou uma programação diversificada e gratuita para toda a família neste fim de ano em Campo Grande, com circo, recreação infantil e apresentações culturais que integram o Natal dos Sonhos.

O Circo Rhoney Espetacular, montado na Praça do Rádio, tem apresentações de quarta a sábado, às 19h40. Inspirado no Natal, o espetáculo encanta crianças e adultos. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente na unidade do Sesc MS no Shopping Pátio, com limite de seis por família. A retirada ocorre de terça a sábado, das 10h às 19h.

No Shopping Pátio Central, há atividades de recreação infantil às sextas e sábados, das 15h às 18h, para crianças de 3 a 11 anos, com brincadeiras e dinâmicas conduzidas por recreadores. A participação é gratuita, desde que acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

No prédio do Sistema Comércio, na Rua Barão do Rio Branco, 1266, o público pode conferir apresentações culturais gratuitas, como coral natalino e espetáculos de dança, nos dias 18 e 19 de dezembro, a partir das 18h.

Segundo o diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello, a iniciativa busca proporcionar cultura, lazer e diversão de forma acessível. “Convidamos a população a passear pelo centro da cidade, retirar os ingressos e aproveitar cada atividade, tornando o Natal ainda mais especial”, afirma.

