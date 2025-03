Sesc Teatro Prosa tem programaÃ§Ã£o de espetÃ¡culo de danÃ§a Ã  peÃ§a infantil

De 19 a 22 de março, o Sesc Teatro Prosa tem espetáculos de dança, música e teatro, em Campo Grande. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo site, sendo limitados. As apresentações ocorrerão sempre às 19h, durante a semana, e no sábado, quando a programação infantil começa às 16h.

Aulão EXP – Encontro de Danças Urbanas

Na quarta-feira, 19 de março, tem o 11º Aulão EXP - Encontro de Danças Urbanas. O evento tem início com a Mostra de Danças Urbanas, organizada pelo Grupo Expressão de Rua, que se mantém firme e forte desde 2015. O Aulão EXP busca ampliar o acesso à formação e aprimoramento profissional de jovens e artistas do estado, promovendo intercâmbios de experiências entre profissionais de Mato Grosso do Sul e de outras partes do Brasil.

Recital de Flauta Solo com Celina Charlier

Na quinta-feira, 20 de março, tem o Recital de Flauta Solo da flautista Celina Charlier. Durante o recital, a artista explora diferentes flautas da família da flauta transversal, como o piccolo, flauta em dó e flauta contralto. O repertório é variado e abrange desde o Barroco até o Século XX, com interpretações de compositores como Bach, Debussy, Paganini, Piazzolla e Steve Reich.

Espetáculo de dança “Cabeça de Toco”

Na sexta-feira, 21 de março, será a vez do espetáculo de dança "Cabeça de Toco", com a participação dos artistas Febraro de Oliveira, Marcos Mattos, Marcus Pérez e Renata Leoni. A performance mescla corpo, matéria e memória, abordando a relação da ação humana com a natureza e os territórios simbólicos do Centro-Oeste brasileiro. Inspirado na queda de uma árvore transformada em 30 pedaços de madeira, o espetáculo traz uma reflexão poética sobre destruição e renascimento. Referências à obra de Conceição dos Bugres, à música de Tetê Espíndola e às paisagens do Pantanal enriquecem a apresentação, que também aborda questões ambientais e culturais da região.

Programação infantil: “Tin Do Lê Lê”

No sábado, 22 de março, a programação será voltada para o público infantil, com o espetáculo “Tin Do Lê Lê”, da Trupe Teatro de Brincar. A peça traz cantigas, bonecos, brinquedos e muita diversão. O espetáculo celebra a beleza da infância.

O Sesc Teatro Prosa está localizado na Rua Anhanduí, 200.

