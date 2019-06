Sesc terá oficina e cineminha no sábado

Neste sábado (22), a programação infantil do Sesc Cultura, em Campo Grande, está incrementada. A Oficina de Arte com o tema “Histórias em Quadrinhos”, começa às 15h30, para crianças de 04 a 07 anos acompanhadas de seus responsáveis. O material necessário para participar é: lápis comum para desenho, borracha, apontador, canetinhas hidrocor, caixa de lápis de cor e régua. Os ingressos serão distribuídos 30 minutos antes do início da oficina, não podendo reservar para terceiros.

Às 17h30, o Cine Clubinho exibe Curtas da Mostra Infantil Itinerante do Festival Internacional de Cinema “Nueva Mirada”. Desta vez serão exibidos os curtas Ormie, Rodas, band-aids e pirutos, Kostya, Lumi, Aula de natação, Corrida, Grande Prêmio e O Príncipe Rato.

Às 19 horas o Palco Giratório leva ao átrio do Sesc Cultura o espetáculo “Vestido Queimado”, com a Cia Teatral Soufflé de Bodó Company (AM). É uma narrativa fantasiosa sobre a amizade entre duas pessoas contada através do teatro de papel, uma forma lúdica e poética. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms

