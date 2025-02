Shopee divulga fantasias mais buscadas por sul-mato-grossenses para Carnaval

As festividades do Carnaval estão prestes a começar e sempre vem a dúvida: com que roupa ir? Na Shopee, a lista conta com as mais variadas opções e até o Globo de Ouro foram um pedidos e mais buscados nesse começo de ano pelos foliões sul-mato-grossenses.

O Data Shopee, levantamento in-app da empresa, apresentou o índice de buscas nos últimos 45 dias e apontou que a fantasia de Globo de Ouro teve um aumento de 6 vezes nas buscas, enquanto a Estatueta teve 55% de aumento. A referência, claro, é para a atriz Fernanda Montenegro pela indicação ao Oscar.

Mas não para por aí. Fantasias como Stitch e Moana também estiveram na lista de preferências dos foliões. Fitilho e fantasia de croche também estão entre os produtos de maior admiração dos sul-mato-grossenses.

A busca por fantasias Plus Size cresceu 14 vezes, enquanto as vendas aumentaram 7 vezes, mostrando que consumidores estão em busca de modelos que ofereçam conforto.

Top 5 itens mais buscados no Mato Grosso do Sul:

Fantasia de Carnaval Plus Size

Fantasia Stitch

Globo de Ouro

Fantasia Moana

Estatueta



Top 5 itens mais vendidos no Mato Grosso do Sul:

Fantasia de Carnaval Plus Size

Fantasia Moana

Fantasia Stitch

Fitilho

Crochê

