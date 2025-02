Shopping da Capital promove atividades de Carnaval para toda família

O Shopping Campo Grande se prepara para oferecer uma programação especial de Carnaval, reunindo opções de lazer para crianças, famílias e até mesmo pets durante o feriado de Carnaval, das 10h às 22h.

As atividades incluem um Bailinho Infantil, o concurso de fantasias BloCão para animais de estimação e opções de entretenimento para quem prefere um feriado mais tranquilo.

Bailinho infantil e concurso de fantasias

A programação para as crianças começa nesta sexta-feira (28), com oficinas de confecção de máscaras e apresentação da Trupe Encantada. No sábado (1º), o tradicional Bailinho Infantil vai animar toda a família, com um concurso de fantasias que premiará os trajes mais criativos.

BloCão: desfile de fantasias pet

No domingo (2), os donos de animais de estimação terão a chance de participar do BloCão, um desfile de fantasias para pets, onde os bichinhos mais estilosos também concorrerão a prêmios.

As atividades acontecerão no corredor da expansão do shopping, das 16h às 20h, com inscrições gratuitas disponíveis no site e no aplicativo do shopping.

Opção de lazer no cinema

Para quem prefere um Carnaval mais tranquilo, o Cinemark no Shopping Campo Grande traz filmes como "Último Alvo", suspense estrelado por Liam Neeson, e "Um Completo Desconhecido", que retrata o início da carreira de Bob Dylan.

A programação completa está disponível no site.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também