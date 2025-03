Shopping oferece imersÃ£o histÃ³rica, cinema e programaÃ§Ã£o inclusiva no fim de semana

O Norte Sul Plaza preparou um fim de semana especial com uma programação variada para todas as idades. Entre as atrações estão uma imersão histórica, estreias no cinema e atividades inclusivas.

Nesta quinta-feira (20), o local promove uma ação especial para marcar a estreia do filme Branca de Neve no Cinépolis. Durante o dia, clientes que fizerem o download do aplicativo do shopping e se cadastrarem no Clube+ ganharão uma maçã.

Uma das principais experiências será o Desafio da Estátua com Nabucodonosor, uma interação que resgata a história do rei babilônico, em parceria com o Colégio Adventista.

O evento acontece no sábado (22), das 14h às 22h, permitindo que os visitantes ouçam a história da estátua e testem seus conhecimentos em um quiz. Os participantes que acertarem as perguntas serão premiados com uma mini estátua.

Ainda no sábado, ocorre a Ação Ouvido Amigo, também em parceria com o colégio. Das 14h às 22h, na Praça de Eventos, em frente à Renner. O espaço oferecerá escuta e acolhimento emocional para os visitantes que desejarem compartilhar experiências ou receber apoio.

O cinema segue com mais atrações no fim de semana. No sábado, a Cinépolis exibe uma sessão inclusiva e adaptada de "Better Man - A História de Robbie Williams".

Durante a exibição, as luzes permanecerão acesas, não haverá trailers e será permitido entrar e sair da sala conforme a necessidade. Outro destaque é o filme "Vitória", protagonizado por Fernanda Montenegro.

Diverção garantida para as crianças

T-Rex Tour: Experiência imersiva com 13 dinossauros animatrônicos. Abre diariamente a partir das 16h, exceto em dias de chuva. Entrada: R$ 15,00 por pessoa; crianças de até 4 anos não pagam.

Magic Games: Espaço com piscina de bolinhas, tobogã e chute a gol. Passaporte por R$ 40,00, sem limite de tempo. Crianças menores de cinco anos devem estar acompanhadas.

Coisa de Criança: Espaço com cenários em miniatura, como camarim, cozinha e sala de aula, além de tobogãs com piscina de bolinhas.

Slimeria: Oficinas de 30 minutos. Clientes com comprovação de PCD têm 33% de desconto. Cupom de desconto disponível no app Clube+.

Era Glacial: Atração para crianças de até 13 anos. Crianças menores de 4 anos devem estar acompanhadas de um adulto. Entrada a partir de R$ 35,00. Crianças com deficiência comprovada ou aniversariantes da semana têm 50% de desconto. Cupom de cortesia disponível no app Clube+.

