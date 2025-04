Show com Matogrosso & Matias marca abertura da Expogrande nesta quinta

A 85° edição da Expogrande 2025 começa nesta quinta-feira (3), com entrada gratuita ao evento que terá presença de autoridades, leilões e shows, com abertura da dupla Matogrosso & Mathias com pista liberada. Os portões abrem às 19h no Tatersal de Elite 1 do Parque de Exposições Laucídio Coelho na Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), localizada na R. Américo Carlos da Costa, 320 - Vila Carvalho.

Neste ano o evento vai até dia 13 de abril e promete movimentar a Capital com diversas atrações musicais, palestras, leilões, julgamentos, uma festa completa para toda família. A entrada no parque será gratuita nesta quinta-feira, assim como a área de pista na arena de shows.

Matogrosso & Mathias, é conhecida como a dupla “a mais romântica do Brasil”, reconhecida por difundir a música sertaneja em uma época que os “caipiras” ainda estavam à margem da mídia.

Entre os hits de sua extensa carreira, podemos destacar,Pele de Maçã, Tentei te Esquecer, Idas e Voltas, Memórias, 24 Horas de Amor, Frente a Frente, Sábado, De Igual pra Igual e Pedaço de Minha Vida, que deu à dupla, ainda em 1976, seu primeiro disco de ouro. A dupla gravou ao longo da carreira 17 discos pela gravadora Continental.



Em 2024, o evento faturou R$ 576 milhões, superando em muito a expectativa inicial de R$ 150 milhões. Além disso, recebeu cerca de 114 mil visitantes e promoveu 16 leilões. A expectativa é superar esse número este ano.

Confira a programação musical da Expogrande 2025:

03 de abril (quinta-feira): Matogrosso & Mathias (pista gratuita)

04 de abril (sexta-feira): Matuê, Teto, Wiu, Brandão

05 de abril (sábado): Chitãozinho & Xororó

06 de abril (domingo): Jota Quest (show gratuito)

11 de abril (sexta-feira): Jorge & Mateus

12 de abril (sábado): Hugo & Guilherme, VH & Alexandre

13 de abril (domingo): João Haroldo & Betinho, Victor Gregório & Marco Aurélio e Alex & Yvan.(shows gratuitos).

Os shows mais disputados terão ingresso à parte que podem ser adquiridos na barbearia A Banca unidade Santa Fé. Rua Antônio Maria Coelho, 4220. Ou pelo site ingresse.com e Q2ingressos.com para o show do Jorge & Mateus.

