Show da Lady Gaga será transmitido ao vivo em bar da Capital; confira

Não conseguiu viajar para o Rio de Janeiro para ver o show da Lady Gaga? Não se preocupe, little monster. O Ponto Bar irá realizar a transmissão ao vivo para os fãs durante a noite de sábado (3).

O espaço, localizado na rua Dr Temístocles n° 103, terá um telão de alta definição instalado para ajudar na experiencia de assistir ao show com os com os amigos, em um ambiente confortável.

A entrada será vendida na portaria do evento, a partir de R$ 5. Os fãs, que forem ao evento usando algum dos icônicos looks da cantora nova iorquina, não pagam para entrar.

Segundo Thallyson Perez, sócio do Ponto Bar, a ideia é recriar a atmosfera dos grandes shows. “Repetimos a fórmula que usamos na transmissão da Madonna no ano passado, com telão grande e estrutura para que todos curtam com conforto. Inclusive, vamos disponibilizar cadeiras para quem quiser acompanhar sentado”, afirma ele.

Serviço - O Ponto Bar está localizado na Rua Dr. Temístocles, 103, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo link.

