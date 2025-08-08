Show do Raça Negra em novembro na Capital terá "Praça do Samba" e convidados

Saiba Mais Comportamento Raça Negra faz show especial na Capital em novembro

Campo-grandenses que gostam de samba e pagode, pode deixar reservado a data do dia 23 de novembro. Primeiro porque Raça Negra estará presente como atração principal e segundo, pois haverá a "Praça do Samba", no Shopping Bosque dos Ipês.

O evento faz parte do mês da Consciência Negra, trazendo atrações e ícones do samba, além de artistas locais e sul-mato-grossenses para abrir o show da banda de Luiz Carlos e companhia.

A Praça do Samba celebra as raízes da música negra brasileira, ampliando o debate sobre igualdade racial e valorizando a cultura afro-brasileira por meio da arte, com ênfase na representatividade dos talentos locais.

E para isso, nomes como Nini dy Castro e Banda, com lançamento de novo EP, Sandro Barcelar fazendo tributo ao sambista Noel Rosa, Darán Júnior & Banda, Juci Ibanes + Banda e o Grupo Vai Quem Quer, estarão presentes no evento.

Os ingressos do 1º lote já podem ser adquiridos pelo site www.racanegracg.com e também no ponto físico localizado na loja Picadilly, no Shopping Campo Grande. A estrutura contará com área VIP, bistrôs, mesas com open bar e espaço infantil.

Confira os valores do 1º lote:

Área VIP: R$ 150 (inteira) | R$ 75 (meia-entrada)

Bistrô (4 lugares com open bar): R$ 1.600

Mesas com 8 lugares e open bar:

Setor A: R$ 4.600

Setor B: R$ 4.300

Setor C: R$ 3.900

