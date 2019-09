Show do Roupa Nova terá tributo a Simon e Garfunkel

A dupla Américo e Nando abrirá o show da banda Roupa Nova dia 13 de setembro, no Bosque Expo, em Campo Grande.

Para abertura do show acústico eles prepararam um repertório com músicas conhecidas de Simon and Garfunkel.

Segundo Américo o público terá a oportunidade de conhecer em primeira mão parte do projeto Brazilian Simon and Garfunkel que a dupla está montando.

Integram o duo, os músicos Adilson Fernandes, no violão aço; Marcos Fernandes, no contra-baixo; e Arapiraka, na percussão.

Pro show do Roupa Nova, o grupo trás além dos sucessos músicas inéditas como “Queda de Braço”, “Luzes de Emergência” e “Seja Bem Vindo o Amor”, que fazem parte do novo álbum “Novas Do Roupa” que traz 12 canções.

O show terá mesas no sistema Open Bar, que inclui água, refrigerante e cerveja. No setor A, Golden, para 8 pessoas, o valor é de R$ 3,2 mil, no Setor B, Rubi, R$2,8 mil e no o Setor C, Esmeralda, R$ 2,4 mil.

Para as mesas compartilhadas com cadeiras individuais em cada mesa, no sistema Open Bar, que inclui água, refrigerante e cerveja, o valor no Setor A ,Golden, é de R$ 400 inteira e meia R$ 300, no Setor B, Rubi, inteira R$ 350 e meia R$ 250. E no Setor C, o Esmeralda, inteira R$ 300 e meia R$ 200.

Na área Vip Open Bar, que inclui água, refrigerante e cerveja. O preço no 1º lote promocional VIP é de R$ 190,00 inteira e R$ 130,00, meia.

Vale lembrar que a meia entrada é sobre o valor do ingresso, enquanto que o valor total é a soma do ingresso acrescido do serviço de Open Bar e localização, conforme determina a lei.

Os ingressos estão à venda nas duas lojas da 1/4 Colchões, uma localizada na avenida Afonso Pena com a aua Alagoas e a outra no Shopping Bosque dos Ipês.

Os convites também podem ser adquiridos online pelo link ou pelo Disk Entrega pelo 67. 98207-9191. A taxa de entrega é de R$ 10.





