Show gospel com Kemuel abre programação de páscoa na Feira Central

A Feira Central realiza o 14º Festival do Peixe e a 3ª Feira Cristã de Campo Grande neste final de semana de páscoa, a abertura ficará por conta do grupo vocal Kemuel, conhecidos do gospel brasileiro atual, formado por músicos de várias denominações cristãs adeptos do estilo worship, eles cantam em show gratuito na quinta-feira (6).

A programação está recheada de atrações, as festividades acontecem de 6 a 9 de abril, na semana da Páscoa. Os pratos à base de peixe terão até 20% de desconto, ao todo, mais de 20 expositores, projetos sociais e instituições estarão nos stands e espaços de exposição da Feira Cristã, numa oportunidade de networking, parceria, conhecimento, além de experiências de fé, cultura e arte.

Também estará presente dando show de moto habilidade o piloto Zanoni Botelho, competidor internacional certificado pelo Departamento de Polícia do Texas, nos Estados Unidos, instrutor das forças de segurança e do público civil.

Os portões da feira abrem ao público às 16h. Já as exposições e as apresentações relativas ao 14º Festival do Peixe e à 3ª Feira Cristã começam às 18h, se estendendo até às 22h. No entanto, o funcionamento da Feira Central vai até às 23h às quartas, quintas e domingos, e até meia-noite às sextas e sábados.

Confira abaixo a programação completa.

5 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA)

19h30 – Musical “O Amor que Une” com corais das escolas adventistas e cantor Pedro Valença

6 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) Abertura oficial

19h – Entrada do motoclube AMM na avenida

19h – Show com banda Ministério Três em Um

19h15 – Gastronomia - Cozinha Show

19h30 – Concerto em sanfona com Romualdo Costa

19h45 – Abertura oficial do 14º Festival do Peixe e da 3ª Feira Cristã

20h – Entrada dos sacerdotes do Santuário na avenida

20h30 – Show com grupo Kemuel

7 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA)

11h – ALMOÇO – Sarau com Patrecio Rocha

19h – Entrada do motoclube AMM na avenida

19h – Show com Jhon Keener

19h15 – Gastronomia - Cozinha Show

19h30 – Show com Banda Noiva

20h – Entrada dos sacerdotes do Santuário na avenida

20h – In Concert: Suelen Silva, Jariston Lima e Lucas Rosa

20h30 – Orquestra Nova Aliança

8 DE ABRIL (SÁBADO)

11h – ALMOÇO na Feira Central

19h – Escola de Música Carpe Diem

19h – Entrada do motoclube AMM na avenida

19h05 – Show com Fabiana Hilgert

19h15 – Show com Banda Selah

19h30 – Gastronomia - Cozinha Show

19h50 – Entrada dos sacerdotes na avenida

20h – Musical "O Rei que Era, que É, e que há de Ser" – 1ª Igreja Batista de Campo Grande

9 DE ABRIL (DOMINGO)

11h – ALMOÇO com show regional

17h – Roda de conversa e exibição de moto habilidade com o instrutor de batedores e competidor internacional Zanoni Botelho, competidor internacional certificado pelo Departamento de Polícia do Texas, nos Estados Unidos.

19h – Motoclube AMM na avenida e coletamento

20h – Entrada dos sacerdotes na avenida

20h05 – Show Poético com Jessé Cruz e Daniel Vargas

20h30 – Show com Patrecio Rocha

21h – Concerto de corais das igrejas Batistas

