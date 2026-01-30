Shows sertanejos, feiras e exposições embalam fim de semana na Capital

O fim de semana em Campo Grande traz uma programação diversificada que combina cultura pop, muita música sertaneja, economia criativa e lazer. Na Capital, o destaque vai para o Museu do Videogame, que segue atraindo visitantes com uma experiência interativa que atravessa gerações, reunindo consoles clássicos, jogos icônicos e atividades para toda a família.

A música também marca presença com o projeto Meu Bairro é Show, que leva apresentações gratuitas das duplas Fred & Victor e Patrícia e Adriana aos bairros, além de uma intensa agenda sertaneja com shows de Bruninho & Davi e Pedro Paulo & Alex, que prometem animar o público com repertórios consagrados.

SEXTA-FEIRA

Museu do Videogame - A 15ª edição do Museu do Videogame entra na reta final, o evento que reúne gerações em torno da história dos games, traz consoles clássicos e atuais, jogos icônicos, atividades interativas e competições com premiação, em uma programação pensada tanto para crianças quanto para adultos. A exposição segue aberta até o dia 1º de fevereiro.

Horário: 15h às 20h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Gratuita

“Meu Bairro é Show” – O programa volta a movimentar os bairros de Campo Grande com apresentações musicais gratuitas. Nesta edição, a dupla sertaneja Fred & Victor se apresenta no bairro Celina Jallad, levando um show aberto ao público e voltado à convivência comunitária.

Horário: 19h30

Local: Rua Marilda Avelino Rezende Perez – bairro Celina Jallad

Entrada: Gratuita

Bruninho & Davi - A dupla sul-mato-grossense Bruninho & Davi sobe ao palco da Valley para uma noite de sucessos que marcaram a carreira, além de releituras de hits nacionais. O show marca o retorno dos artistas à capital em uma apresentação especial.

Horário: 22h

Local: Valley Pub – Av. Afonso Pena, 4150

Entrada: a partir de R$ 140

Flashback com DJ Marquinhos Espinosa - Referência na discotecagem regional, o DJ Marquinhos Espinosa comanda uma noite dedicada aos grandes clássicos do flashback, reunindo sucessos que atravessaram gerações e continuam dominando as pistas.

Horário: 21h

Local: Vexame Bar – Av. Calógeras, 3100

Entrada: R$ 25

Feirinha da Casa Hub - A Casa Hub realiza a primeira edição de sua feirinha cultural, reunindo expositores locais, música ao vivo e espaço para crianças. O evento propõe um ambiente de encontro e circulação cultural em um novo ponto da cidade, nos altos da Avenida Afonso Pena.

Horário: 17h às 22h

Local: Casa Hub

Entrada: Gratuita

Flash Back - O Blues Bar recebe uma noite voltada aos grandes sucessos do passado, com apresentações da JS Orquestra e da banda Control A, em um repertório que passeia pelos clássicos dançantes que marcaram época.

Horário: 20h

Local: Blues Bar

Entrada: R$ 30

Parque temático “Aventuras no Safari” - Inspirado em uma selva, o espaço convida crianças de 2 a 12 anos a explorarem atividades como arvorismo, parede de escalada, tobogã, piscina de bolinhas e um pula-pula duplo de cerca de seis metros de altura. O cenário conta com animais em 3D, como leões e hipopótamos, proporcionando momentos de aventura e diversão em família.

Horário: conforme horário de funcionamento do shopping

Local: Praça de Eventos – Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: ingressos a partir de R$ 50 por 30 minutos (adicionais conforme tempo)

Férias no Shopping CG – Durante o fim de semana de férias no Shopping Campo Grande, há atividades pensadas para toda a família. O espaço oferece oficinas de férias com brincadeiras, recreação infantil e caça ao tesouro pelos corredores do shopping, estimulando criatividade e convivência entre crianças e adultos.

Horário: a partir das 14h

Local: Espaço Cliente – Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: Gratuita (algumas oficinas com vagas limitadas, inscrição prévia)

Férias no Norte Sul - O Shopping Norte Sul Plaza também reúne as famílias no espaço Coisa de Criança, com uma mini casa lúdica que reúne ambientes como cozinha, camarim, sala de aula e área com piscina de bolinhas. Já o Magic Games mantém seu espaço de diversão com o Passaporte Kid Play, no valor de R$ 40, que garante acesso livre durante todo o dia. O espaço é indicado para todas as idades e oferece 50% de desconto para pessoas com autismo ou síndrome de Down.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado); 11h às 21h (domingo)

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: consultar valores no local

SÁBADO

“Meu Bairro é Show” com Fred & Victor e Patrícia & Adriana - O projeto “Meu Bairro é Show” segue levando música e encontros culturais para diferentes regiões da cidade. Nesta edição, o bairro Itamaracá recebe os shows das duplas sertanejas Fred & Victor e Patrícia & Adriana, além da banda SambaPop, em uma programação gratuita e aberta à comunidade.

Horário: 19h30

Local: Rua Eufrates, 306 – bairro Itamaracá

Entrada: Gratuita

Museu do Videogame - O espaço reúne consoles clássicos e atuais, jogos icônicos, desafios interativos e concursos com premiação, agradando crianças, jovens e adultos. A visitação segue até 1º de fevereiro.

Horário: 15h às 21h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Gratuita

Feira São Bento - A Praça República do Líbano recebe uma edição extra da Feira São Bento, com gastronomia, artesanato, música ao vivo e um ambiente pensado para toda a família.

Horário: 18h às 22h

Local: Praça República do Líbano

Entrada: Gratuita

Lançamento dos Blocos de Carnaval - Os 13 blocos que integram o ABC (Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande) se reúnem para apresentar oficialmente o calendário da folia. O encontro marca o início simbólico do carnaval na cidade, celebrando a ocupação cultural das ruas.

Horário: 9h

Local: Bar do Zé – Rua Barão do Rio Branco, 1213

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Casa, Comida e Alma Lavada” - A comédia acompanha Tânia e Luís, casal que soma duas décadas de convivência e decide revisitar o relacionamento a partir de situações cotidianas. Com humor ácido e diálogos diretos com o público, a peça alterna perspectivas masculinas e femininas sobre amor, rotina e convivência.

Horário: 20h

Local: Palácio Popular da Cultura

Entrada: a partir de R$ 70, pelo link https://bileto.sympla.com.br/event/112832

Espetáculo “Monólogos da Madrugada” - Resultado do curso “Laboratório de Atuação Teatral”, o espetáculo reúne cenas curtas e intensas interpretadas por alunos e convidados do grupo Diga Sim. A montagem propõe reflexões íntimas e contemporâneas por meio de diferentes vozes e experiências.

Horário: 18h30

Local: Teatro Aracy Balabanian

Entrada: a partir de R$ 40, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/monologos-da-madrugada/3282949

Oficina de artesanato - Edição férias - A Praça de Eventos do Shopping Norte Sul Plaza, em frente à Renner, recebe mais uma edição da “Oficina de Artesanato – Férias” com atividade voltada ao público infantil. A proposta é oferecer um momento de criação e aprendizado durante o recesso escolar.

Horário: 14h às 16h

Local: Praça de Eventos do Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: gratuita até o dia 30/01, com inscrição pelo Clube+

Summer Ball – Pink Party - A Casa Sherman promove a segunda edição da Summer Ball com uma festa à beira da piscina, celebrando diversidade, identidade e liberdade. A trilha sonora fica por conta dos DJs Deko e Char Muse Sherman, em uma tarde de clima leve e dançante.

Horário: 14h

Local: Piscina da Lavs – R. Juiz de Fora, 144

Entrada: a partir de R$ 10, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/summer-ball-2a-edicao-pink-party-casa-sherman/3284433

Tendél – 3 anos com Pedro Paulo & Alex - A festa Tendél comemora três anos de história com uma edição especial no Parque de Exposições. A principal atração da noite é a dupla Pedro Paulo & Alex, conhecida por sucessos que dominam as playlists sertanejas.

Horário: 16h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: ingressos pelo link https://tendelbr.com.br/eventos/tendel-3-anos-ppa-3101-campo-grandems-12088.html

Naip & Filho dos Livres - As bandas Naip e Filho dos Livres se encontram pela primeira vez no mesmo palco em um show que revisita canções marcantes e resgata a atmosfera das noites alternativas de Campo Grande.

Horário: 18h

Local: Sunset Growler Station

Entrada: R$ 100, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/naip-e-filho-dos-livres/3263735

Bell Éter – Grandes Vozes - No novo projeto da cantora Bell Éter, finalista do The Voice Brasil 2025, o público é convidado a uma viagem por grandes intérpretes da música brasileira e internacional. O repertório conecta gerações e estilos em releituras cheias de personalidade.

Horário: 20h

Local: Estação Teatro do Mundo – R. Barão do Melgaço, 177

Entrada: a partir de R$ 80, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/bell-eter-canta-grandes-vozes/3270255

LabHits – Cine Rock - Um espetáculo que une música e cinema, com clássicos do rock internacional executados ao vivo enquanto cenas de filmes são projetadas no telão, criando uma experiência audiovisual imersiva.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186

Entrada: a partir de R$ 30, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/labhits-cine-rock/3274847

DOMINGO

Feira Borogodó – Especial de Carnaval - A Feira Borogodó entra no clima da folia e vira ponto de encontro carnavalesco neste domingo. A programação inclui aulão de axé, participação de passistas, a animação da Pipoca do Silveira e muito samba com o grupo SambaCaos, tudo em ambiente aberto e familiar.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça do Coophafé – R. das Garças, 3164

Entrada: Gratuita

Pagode da Nuala – Abrindo o calendário de 2026, o Pagode da Nuala recebe o cantor corumbaense Gersinho em uma tarde de repertório voltado ao axé, samba-enredo e pagode. Depois do show, a festa continua com discotecagem da DJ Mari Ogatha.

Horário: 17h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: R$ 10

Museu do Videogame - A 15ª edição do Museu do Videogame segue ocupando o pátio do Shopping Bosque dos Ipês com atrações interativas, consoles clássicos e atuais, desafios para todas as idades e concursos com premiação. Uma opção que mistura lazer, nostalgia e diversão para toda a família.

Horário: 14h às 20h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Gratuita

Pontokê - O tradicional karaokê do Ponto Bar está garantido no domingo, reunindo quem gosta de soltar a voz e encerrar o fim de semana em clima descontraído, com repertório livre e participação do público.

Horário: 20h

Local: Ponto Bar

Entrada: Gratuita

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também