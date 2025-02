Só as 50+! Mulheres podem fazer oficina gratuita de teatro em Campo Grande

A idade não é desculpa! Mulheres com mais de 50 anos tem oportunidade única de entrar para o universo do teatro e da escrita criativa. O Grupo Casa Coletivo de Artistas realizará neste sábado (15), a oficina “Pesquisa Cênica e Escrita para Mulheres”, que acontecerá na sede do coletivo, em Campo Grande. A participação é gratuita, e as inscrições já estão abertas.

Com uma carga horária de quatro horas, das 8h às 12h, a oficina será conduzida pela diretora do coletivo, Ligia Tristão Prieto.

A metodologia “Escuta da Criação” guiará a experiência, promovendo um ambiente de aprendizado e expressão artística. A aula será totalmente prática, incluindo exercícios teatrais que trabalham o corpo e estimulam a criatividade.

Durante a experiência, as participantes poderão explorar temas como autodescoberta, partilha de desejos, desafios e histórias sobre encontros de amor e desamor, além dos direitos de liberdade e existência após os 50 anos.

Quem pode participar?

Serão selecionadas 10 mulheres com mais de 50 anos para integrar a oficina. As interessadas devem se inscrever por meio de um formulário online e garantir sua vaga o quanto antes.

O que levar?

Para aproveitar ao máximo a experiência, as participantes devem levar um caderno para montar um diário de bordo, usar roupas confortáveis e levar uma garrafinha de água para se manter hidratadas.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas através do link. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99332-1120.

