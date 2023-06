Sorri, Sou Rei: Natiruts faz show gratuito na Capital, no próximo domingo

Alguém pediu reggae em Campo Grande?! No próximo domingo (18), a banda Natiruts irá se apresentar no Parque das Nações Indígenas, na Capital, e com entrada gratuita.

Antiga 'Nativus', a banda de reggae Natiruts foi criada em Brasília, na década de 1990. O show é uma iniciativa do Sesc Sul-mato-grossense junto à FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul).

Em turnê pelo Brasil com a ‘Tour Good Vibration’, o grupo tem na discografia 13 CDs e quatro DVDs. A proposta da tour, como o nome já diz, é trazer boas vibrações ao público após série de problemas enfrentados nos anos de pandemia.

“Levando a brisa, o sol e as vibrações positivas a todos que deles necessitam, não importa onde”, resume a Natiruts.

A abertura, marcada para 18h, fica por conta da cantora Campo-grandense, Karla Coronel.

