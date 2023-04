SORTEIO: Você e um acompanhante no show da Marisa Monte; Participe!

"Você é assim, um sonho pra mim!". Está chegando o show da cantora Marisa Monte em Campo Grande, e sete sortudos poderão ir ao evento, que acontece nesta sexta-feira (28), no ginásio poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão.

Os ganhadores poderão levar um acompanhante para assistir a apresentação da artista. Para partipar do sorteio é simples, confira:

-Seguir o Instagram do JD1 Notícias;

-Curtir a publicação oficial;

-Marcar 1 amigo nos comentários.

Lembrando que não é válido marcar perfil de famosos, fakes e lojas. Atenção: o ganhador precisa estar com o perfil aberto para a conferência das regras. Quanto mais comentar, mais chances tem de ganhar! Boa sorte!

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também