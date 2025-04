"Star Wars: Episódio III A Vingança dos Sith" volta aos cinemas em sessões especiais da Cinemark

Em comemoração aos 20 anos de lançamento, Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith retorna às telonas em sessões especiais promovidas pela Rede Cinemark a partir do dia 24 de abril.

A pré-venda de ingressos já está disponível através do app, site oficial, ATMs e bilheterias físicas dos complexos da rede em todo o Brasil, incluindo em Campo Grande, onde a unidade está localizada no Shopping Campo Grande.

Dirigido por George Lucas, o terceiro episódio da saga acompanha os momentos decisivos da queda da República e a ascensão do temido Darth Vader.

Durante as Guerras Clônicas, Anakin Skywalker (Hayden Christensen) se vê dividido entre sua lealdade ao chanceler Palpatine e o amor por Padmé Amidala (Natalie Portman), enquanto seu mestre Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) tenta impedir a derrocada do aprendiz.

A Cinemark promete uma experiência cinematográfica de alto nível com o que há de mais moderno em imagem e som. As sessões acontecerão em salas com tecnologia XD (Extreme Digital Cinema), que oferecem telas maiores e sonorização superior, além de salas VIP como as Bradesco Prime, que incluem poltronas reclináveis e serviço diferenciado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também