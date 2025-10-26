Stock Car, feira e cinema infantil são atrações deste domingo em Campo Grande

Campo Grande tem uma série de eventos previstos para este domingo, dia 26 de outubro, entre eles a 9° etapa da Stock Car, que acontece no Autódromo Internacional de Campo Grande.

Além disso, haverá a 'feira dos baixinhos' e a amostra infantil, também ocorrendo a Noite da Poesia. Já em Dourados, acontecerá o show de Renato Albani.

Confira a agenda cultural deste domingo:

Stock Car - O Autódromo Internacional de Campo Grande foi escolhido para sediar a 9° etapa da Stock Car, principal categoria automobilística do Brasil.

Horário: 11h15

Local: Autódromo Internacional de Campo Grande

Feira dos Baixinhos – “Que Show da Xuxa é Esse” - A Estação Cultural Teatro do Mundo realiza mais uma edição da feira voltada ao público infantil, com brincadeiras, atividades lúdicas, expositores locais e opções de alimentação saudável — uma tarde dedicada à diversão em família.

Horário: 16h

Local: Estação Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177

Entrada: Gratuita

Encerramento do Projeto Educar – O Shopping Campo Grande encerra o projeto Educar com um dia de atividades gratuitas que unem cultura, tecnologia e aprendizado para crianças e adolescentes.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

Mostra Nacional de Animação Infantil - O projeto TransCine – Cinema em Trânsito promove uma sessão gratuita da Mostra Nacional de Animação Infantil no bairro Jardim Canguru. A iniciativa leva cinema e cultura a crianças que raramente têm acesso às telas e ao universo da animação.

Horário: 17h

Local: Projeto Atos de um Vencedor – Rua Jara, 130, Jardim Canguru

Entrada: Gratuita

Feirinha Road House - Com mais de 20 expositores, a Feirinha Road House reúne antiguidades, escambo, garage sale, som ao vivo e mini motos. O evento é uma opção de lazer em família e também uma oportunidade de dar novo destino a objetos usados.

Horário: 9h às 15h

Local: Road House Old Sheep

Entrada: Gratuita

Noite da Poesia – 37ª edição - A tradicional Noite da Poesia da UBE-MS celebra a produção literária do Estado com a premiação do Concurso de Poesias, nas categorias nacional e regional. O evento também conta com apresentações culturais e a Praça da Poesia, com venda de livros e comidas.

Horário: 19h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177

Entrada: Gratuita

Dourados

Renato Albani em “A Ignorância É Uma Dádiva” - Com ingressos esgotados em diversas apresentações pelo Brasil, a nova turnê de Renato Albani mostra o comediante em sua melhor fase, mais maduro, ácido e reflexivo.

Horário: 18h30

Local: Centro de Eventos da Unigran - Dourados

Entrada: a partir de R$ 50 pelo link https://ingressodigital.com/evento/15740/renato-albani-a-ignorancia-e-uma-dadiva

