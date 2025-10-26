Menu
Menu Busca domingo, 26 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Stock Car, feira e cinema infantil são atrações deste domingo em Campo Grande

Além disso, o comediante Renato Albani se apresenta em Dourados

26 outubro 2025 - 08h44Luiz Vinicius
Stock Car anima o fim de semana esportivo em Campo GrandeStock Car anima o fim de semana esportivo em Campo Grande   (Rodrigo Ruiz/CAR Racing KTF)

Campo Grande tem uma série de eventos previstos para este domingo, dia 26 de outubro, entre eles a 9° etapa da Stock Car, que acontece no Autódromo Internacional de Campo Grande.

Além disso, haverá a 'feira dos baixinhos' e a amostra infantil, também ocorrendo a Noite da Poesia. Já em Dourados, acontecerá o show de Renato Albani.

Confira a agenda cultural deste domingo:

Stock Car - O Autódromo Internacional de Campo Grande foi escolhido para sediar a 9° etapa da Stock Car, principal categoria automobilística do Brasil.

Horário: 11h15
Local: Autódromo Internacional de Campo Grande

Feira dos Baixinhos – “Que Show da Xuxa é Esse” - A Estação Cultural Teatro do Mundo realiza mais uma edição da feira voltada ao público infantil, com brincadeiras, atividades lúdicas, expositores locais e opções de alimentação saudável — uma tarde dedicada à diversão em família.

Horário: 16h
Local: Estação Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177
Entrada: Gratuita

Encerramento do Projeto Educar – O Shopping Campo Grande encerra o projeto Educar com um dia de atividades gratuitas que unem cultura, tecnologia e aprendizado para crianças e adolescentes.

Horário: 10h às 22h
Local: Shopping Campo Grande
Entrada: Gratuita

Mostra Nacional de Animação Infantil - O projeto TransCine – Cinema em Trânsito promove uma sessão gratuita da Mostra Nacional de Animação Infantil no bairro Jardim Canguru. A iniciativa leva cinema e cultura a crianças que raramente têm acesso às telas e ao universo da animação.

Horário: 17h
Local: Projeto Atos de um Vencedor – Rua Jara, 130, Jardim Canguru
Entrada: Gratuita

Feirinha Road House - Com mais de 20 expositores, a Feirinha Road House reúne antiguidades, escambo, garage sale, som ao vivo e mini motos. O evento é uma opção de lazer em família e também uma oportunidade de dar novo destino a objetos usados.

Horário: 9h às 15h
Local: Road House Old Sheep
Entrada: Gratuita

Noite da Poesia – 37ª edição - A tradicional Noite da Poesia da UBE-MS celebra a produção literária do Estado com a premiação do Concurso de Poesias, nas categorias nacional e regional. O evento também conta com apresentações culturais e a Praça da Poesia, com venda de livros e comidas.

Horário: 19h
Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177
Entrada: Gratuita

Dourados

Renato Albani em “A Ignorância É Uma Dádiva” - Com ingressos esgotados em diversas apresentações pelo Brasil, a nova turnê de Renato Albani mostra o comediante em sua melhor fase, mais maduro, ácido e reflexivo.

Horário: 18h30
Local: Centro de Eventos da Unigran - Dourados
Entrada: a partir de R$ 50 pelo link https://ingressodigital.com/evento/15740/renato-albani-a-ignorancia-e-uma-dadiva

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Casa de Cultura realiza primeiro "Troca de Saberes Culturais" com foco na Arte Urbana
Cultura
Casa de Cultura realiza primeiro "Troca de Saberes Culturais" com foco na Arte Urbana
'Pssica' será tema de debate no Clube de Leitura do SESC neste sábado
Cultura
'Pssica' será tema de debate no Clube de Leitura do SESC neste sábado
A programação inclui apresentações culturais, oficinas, praça de alimentação típica
Cultura
Festival do Japão acontece mês que vem com entrada solidária no Bosque Expo
Clube de Leitura do Sesc discute neste sábado o romance "Pssica"
Cultura
Clube de Leitura do Sesc discute neste sábado o romance "Pssica"
Moda, arte e diversidade se encontram no MS Fashion Hub em Campo Grande
Cultura
Moda, arte e diversidade se encontram no MS Fashion Hub em Campo Grande
Festival de Ballet "O Reino das Águas" acontece de 27 a 29 de outubro na Capital
Cultura
Festival de Ballet "O Reino das Águas" acontece de 27 a 29 de outubro na Capital
37ª Noite da Poesia acontece em Campo Grande com programação gratuita
Cultura
37ª Noite da Poesia acontece em Campo Grande com programação gratuita
Fábio Castro em desfile de moda com sua marca Touché
Cultura
Começa nesta semana o MS Fashion Hub na Casa de Cultura
Exposição com obras de crianças PCDs é exibida no Bioparque; confira
Cultura
Exposição com obras de crianças PCDs é exibida no Bioparque; confira
Projeto "Coisa Corpo Matéria" reúne artistas das cinco regiões do país em Campo Grande
Cultura
Projeto "Coisa Corpo Matéria" reúne artistas das cinco regiões do país em Campo Grande

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Acidente aconteceu em Três Lagoas
Trânsito
Câmera registra acidente que terminou na morte de tia e sobrinha em Três Lagoas
Local onde a vítima foi encontrada
Polícia
Mulher é encontrada morta em barraco nas margens da Av. Ernesto Geisel