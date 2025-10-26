Stock Car, feira e cinema infantil são atrações deste domingo em Campo Grande

Campo Grande tem uma série de eventos previstos para este domingo, dia 26 de outubro, entre eles a 9° etapa da Stock Car, que acontece no Autódromo Internacional de Campo Grande.
Além disso, haverá a 'feira dos baixinhos' e a amostra infantil, também ocorrendo a Noite da Poesia. Já em Dourados, acontecerá o show de Renato Albani.
Confira a agenda cultural deste domingo:
Stock Car - O Autódromo Internacional de Campo Grande foi escolhido para sediar a 9° etapa da Stock Car, principal categoria automobilística do Brasil.
Horário: 11h15
Local: Autódromo Internacional de Campo Grande
Feira dos Baixinhos – “Que Show da Xuxa é Esse” - A Estação Cultural Teatro do Mundo realiza mais uma edição da feira voltada ao público infantil, com brincadeiras, atividades lúdicas, expositores locais e opções de alimentação saudável — uma tarde dedicada à diversão em família.
Horário: 16h
Local: Estação Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177
Entrada: Gratuita
Encerramento do Projeto Educar – O Shopping Campo Grande encerra o projeto Educar com um dia de atividades gratuitas que unem cultura, tecnologia e aprendizado para crianças e adolescentes.
Horário: 10h às 22h
Local: Shopping Campo Grande
Entrada: Gratuita
Mostra Nacional de Animação Infantil - O projeto TransCine – Cinema em Trânsito promove uma sessão gratuita da Mostra Nacional de Animação Infantil no bairro Jardim Canguru. A iniciativa leva cinema e cultura a crianças que raramente têm acesso às telas e ao universo da animação.
Horário: 17h
Local: Projeto Atos de um Vencedor – Rua Jara, 130, Jardim Canguru
Entrada: Gratuita
Feirinha Road House - Com mais de 20 expositores, a Feirinha Road House reúne antiguidades, escambo, garage sale, som ao vivo e mini motos. O evento é uma opção de lazer em família e também uma oportunidade de dar novo destino a objetos usados.
Horário: 9h às 15h
Local: Road House Old Sheep
Entrada: Gratuita
Noite da Poesia – 37ª edição - A tradicional Noite da Poesia da UBE-MS celebra a produção literária do Estado com a premiação do Concurso de Poesias, nas categorias nacional e regional. O evento também conta com apresentações culturais e a Praça da Poesia, com venda de livros e comidas.
Horário: 19h
Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177
Entrada: Gratuita
Dourados
Renato Albani em “A Ignorância É Uma Dádiva” - Com ingressos esgotados em diversas apresentações pelo Brasil, a nova turnê de Renato Albani mostra o comediante em sua melhor fase, mais maduro, ácido e reflexivo.
Horário: 18h30
Local: Centro de Eventos da Unigran - Dourados
Entrada: a partir de R$ 50 pelo link https://ingressodigital.com/evento/15740/renato-albani-a-ignorancia-e-uma-dadiva