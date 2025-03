Sucesso dos anos 80, banda Os Paralamas do Sucesso faz show em agosto em Campo Grande

Os fãs do rock nacional já podem comemorar! A icônica banda 'Os Paralamas do Sucesso' retorna a Campo Grande para um show especial que celebra os 40 anos de carreira. O evento acontecerá no dia 16 de agosto, no Bosque Expo do Shopping Bosque dos Ipês.

A última passagem da banda pela Cidade Morena foi um dia marcante, com ingressos esgotados. Desta vez, as vendas começam no dia 29 de março, às 20h.

Com uma trajetória marcada por hits atemporais como “Alagados”, “Lanterna dos Afogados”, “Meu Erro”, “Uma Brasileira” e “Óculos”, Os Paralamas do Sucesso consolidaram-se como uma das maiores bandas do Brasil. O show promete um repertório repleto de nostalgia e muita energia, revisitando clássicos e sucessos que marcaram gerações.

A realização do evento está por conta de Pedro Silva Promoções & Jamelão.

