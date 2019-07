Teatro de Sombras estreia essa semana

O espetáculo infanto-juvenil de teatro de sombras, “Iara – O encanto das águas” inspirado na lenda da Iara, a sereia brasileira, e nos saberes da tradição oral dos povos originários do Brasil, começa no dia 20 de julho no Festival de Inverno de Bonito 2019, no Distrito Águas de Miranda, é de classificação livre, com 40 minutos de duração.

A história começa com um índio da aldeia que sonha com uma mulher sobrenatural, ao acordar, procura o sábio Pajé para tentar entender quais são os mistérios dessa mulher, descobrindo assim a história da Iara, no encantamento da sereia brasileira, o protagonista mergulha com ela nas profundezas do seu próprio destino.

É um espetáculo audiovisual, para salas fechadas ou espaços alternativos protegidos da luz externa. A cenografia e a iluminação são compactas, oferecendo auto suficiência técnica e rapidez na montagem. Depois da apresentação o público pode ver de perto o material cênico do espetáculo e bater um papo com os artistas. A direção, dramaturgia e cenografia é de Alexandre Fávero, encenada pelos atores sombristas Thiago Bresani e Soledad Garcia.

A encenação usa a dinâmica cinematográfica, em que o espectador tem a impressão de estar assistindo a um filme, a narrativa é de fácil entendimento, utilizando pouco texto, e é feito pela companhia de teatro Lumiato foi criada no ano de 2008, em Buenos Aires, Argentina, por Thiago Bresani e Soledad Garcia

O espetáculo recebeu o Prêmio Sesc do Teatro Candango 2014 de Melhor Direção e Melhor Dramaturgia, para Alexandre Fávero, e Melhor Trilha Sonora, para Mateus Ferrari e Marcelo Da Col. Foi agraciado com o Prêmio Funarte Myrian Muniz 2014 e com o Prêmio Internacional Atina 2014, da Argentina.

O espetáculo “Iara – O encanto das águas”, da Cia Lumiato, será apresentado também no dia 21, no Assentamento Guaicurus e no dia 25, na Caixa Cênica, em Bonito, a Cia Lumiato ministra também uma oficina de teatro de sombras nos dias 22, 23 e 24 de julho, das 13 às 17 horas.

