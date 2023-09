'Temporada Quanto Custa?' tem shows grátis neste fim de semana na Capital

A Cia Dançurbana realiza, nesta sexta-feira (22), sábado (23) e domingo (24), às 19h30, a ´Temporada Quanto Custa?´, com apresentações do espetáculo ´Poracê – O outro de nós´, na Casa de Ensaio.

Com incentivo do Fundo Municipal de Investimento Cultural – FMIC/2021, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), a Temporada conta com a dinâmica do pague o quanto quiser e puder pela apresentação, com o público definindo o valor.

Em seus cinco anos de realização, a política de democratização do acesso e popularização da dança sempre serviu como guia para a Temporada.

A apresentação de domingo contará com audiodescrição e, em todos os dias, haverá intérprete de libras, para garantir um show acessível para todos.

Os espetáculos acontecem nos dias 22, 23 e 24 de setembro às 19h30, na Casa de Ensaio, localizada na Rua Visconde de Taunay, 203, no Bairro Amambaí.

As reservas do evento podem ser feitas através da plataforma Sympla, e a pessoa pode escolher, após reservar os ingressos, se deseja ou não fazer uma contribuição voluntária por meio da plataforma.

Mais informações podem ser obtidas no site oficial da Cia Dançurbana e através do Facebook e Instagram.

Deixe seu Comentário

Leia Também