Terceira temporada de Wandinha jÃ¡ estÃ¡ sendo planejada, revela Jenna Ortega

O aguardado retorno de Wandinha, série da Netflix protagonizada por Jenna Ortega, está previsto para 2025. Após o grande sucesso da primeira temporada, a plataforma de streaming está apostando alto na continuação da história da filha de Morticia e Gomez Addams.

Apesar da estreia da segunda temporada ainda estar distante, os roteiristas já estão desenvolvendo ideias para um possível terceiro ano da produção.

Em entrevista ao Collider, Ortega revelou que, embora a renovação oficial ainda não tenha sido confirmada, a equipe criativa já está trabalhando no desenvolvimento de novas tramas.

“Não tivemos a aprovação oficial, nem nada do tipo, mas sei que os roteiristas estão… Com uma série assim, você meio que quer estar um passo à frente. Então, acho que eles estão reunindo ideias”, contou a atriz, que também atua como produtora executiva da série.

Atualmente, a equipe está em fase de pós-produção da segunda temporada, com ajustes como edição de cenas e adição de elementos sonoros.

Segundo Ortega, o processo continua até os momentos finais antes da estreia: “Essa é a parte engraçada do trabalho, você termina, mas não termina de verdade. Provavelmente estarei trabalhando nisso até o fim”, destacou.

Outro aspecto que promete empolgar os fãs são os visuais da nova temporada, que trarão ainda mais referências ao terror. “É insano. É muito bizarro. Temos um episódio inteiro baseado em slashers, fazemos muitas referências ao terror”, adiantou.

As gravações da segunda temporada começaram em maio de 2024 e contarão com o retorno de Emma Myers, Percy Hynes White, Hunter Doohan, Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán, entre outros.

Além disso, novos nomes foram adicionados ao elenco, incluindo Steve Buscemi (O Grande Lebowski), Billie Piper (A Grande Entrevista), Evie Templeton (O Senhor do Caos), Owen Painter (The Handmaid’s Tale) e Noah Taylor (Law & Order: Organized Crime).

