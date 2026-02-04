Menu
Menu Busca quarta, 04 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Terenos recebe Festival Cachoeirão 40 Graus nos dias 6 e 7 de fevereiro

O evento acontece na antiga estação ferroviária da comunidade e terá programação com música ao vivo e praça de alimentação

04 fevereiro 2026 - 15h52Brenda Assis
DivulgaçãoDivulgação  

O Festival Cachoeirão 40 Graus será realizado nos dias 6 e 7 de fevereiro, na região do Cachoeirão, em Terenos. O evento acontece na antiga estação ferroviária da comunidade, um dos pontos históricos da região, e terá programação com música ao vivo e praça de alimentação.

Na sexta-feira (6), as atividades começam a partir das 19h, com abertura da praça de alimentação e shows de Jakeline Sanfoneira e da banda Filhos de Campo Grande. No sábado (7), a programação tem início ao meio-dia, com almoço, e segue a partir das 14h com apresentações do DJ Pit, do grupo Pegada de Macaco, da dupla Rick e Nando e, no encerramento, de Alex & Yvan.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, a proposta do festival é incentivar o turismo na região do Cachoeirão e dar visibilidade a artistas e empreendedores locais. A expectativa é de aumento no fluxo de visitantes durante os dois dias de evento.

Para a secretária da pasta, Eliane Nobre, a iniciativa também busca ocupar espaços históricos com atividades culturais. “É um evento pensado para valorizar a identidade da região e impulsionar o turismo de forma sustentável”, afirmou.

Empresários do setor turístico avaliam que o festival deve refletir no movimento de pesqueiros, balneários e estabelecimentos comerciais do entorno. “Vai ajudar a divulgar a região do Cachoeirão e atrair visitantes”, disse Kleber Corbetta, proprietário de um pesqueiro na região.

O Festival Cachoeirão 40 Graus é promovido pela Prefeitura de Terenos e integra ações voltadas ao fortalecimento do turismo e da economia local.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Divulgação
Cultura
Mostra de Animação Regional MS ocorre nesta semana na Capital
Hambúrguer do Burger Pub
Cultura
Gastronomia campo-grandense volta a ganhar destaque em festival de hambúrguer
Caetano e Bethânia levam o Grammy de Melhor Álbum de Música Global
Cultura
Caetano e Bethânia levam o Grammy de Melhor Álbum de Música Global
Caetano e Bethânia estão entre finalistas de Grammy 2026 neste domingo
Cultura
Caetano e Bethânia estão entre finalistas de Grammy 2026 neste domingo
Ana Paula, viu na filha,Duda, o potencial de crescer além da atuação nos palcos
Cultura
Efeito Oscar: crescimento do cinema nacional impulsiona busca por cursos de atuação em MS
Carnaval
Cultura
Carnaval deve reunir mais de 100 mil foliões com investimento de R$ 2,6 milhões na Capital
Carnaval em Campo Grande terá cerca de 180 policiais e ações de proteção aos foliões
Cultura
Carnaval em Campo Grande terá cerca de 180 policiais e ações de proteção aos foliões
Foto: Fernando Maia/Riotur
Cultura
Em clima de carnaval, sábado tem lançamento dos blocos e agenda cultural diversa
Imagem ilustrativa de feira livre
Cultura
Shows sertanejos, feiras e exposições embalam fim de semana na Capital
A programação marca a reta final de preparação para a festa
Cultura
Confira a agenda das escolas de samba para o Carnaval 2026

Mais Lidas

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026