Terenos recebe Festival Cachoeirão 40 Graus nos dias 6 e 7 de fevereiro

O Festival Cachoeirão 40 Graus será realizado nos dias 6 e 7 de fevereiro, na região do Cachoeirão, em Terenos. O evento acontece na antiga estação ferroviária da comunidade, um dos pontos históricos da região, e terá programação com música ao vivo e praça de alimentação.

Na sexta-feira (6), as atividades começam a partir das 19h, com abertura da praça de alimentação e shows de Jakeline Sanfoneira e da banda Filhos de Campo Grande. No sábado (7), a programação tem início ao meio-dia, com almoço, e segue a partir das 14h com apresentações do DJ Pit, do grupo Pegada de Macaco, da dupla Rick e Nando e, no encerramento, de Alex & Yvan.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, a proposta do festival é incentivar o turismo na região do Cachoeirão e dar visibilidade a artistas e empreendedores locais. A expectativa é de aumento no fluxo de visitantes durante os dois dias de evento.

Para a secretária da pasta, Eliane Nobre, a iniciativa também busca ocupar espaços históricos com atividades culturais. “É um evento pensado para valorizar a identidade da região e impulsionar o turismo de forma sustentável”, afirmou.

Empresários do setor turístico avaliam que o festival deve refletir no movimento de pesqueiros, balneários e estabelecimentos comerciais do entorno. “Vai ajudar a divulgar a região do Cachoeirão e atrair visitantes”, disse Kleber Corbetta, proprietário de um pesqueiro na região.

O Festival Cachoeirão 40 Graus é promovido pela Prefeitura de Terenos e integra ações voltadas ao fortalecimento do turismo e da economia local.

