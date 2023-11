Tetê Espíndola será homenageada pelo Moinho In Concert deste ano

Tetê Espíndola será homenageada pelo Moinho In Concert, espetáculo em formato de aula pública, realizado pelo Instituto Moinho Cultural Sul-Americano com “A menina passarinha”. Em 2023, o espetáculo será realizado no dia 2 de dezembro, Praça Generoso Ponce, em Corumbá.

Conforme a diretora executiva e diretora geral do espetáculo, Márcia Rolon, a ideia de homenagear Tetê Espíndola aconteceu depois de a OCAMP (Orquestra de Câmara do Pantanal) fazer um espetáculo com ela, em Campo Grande, no ano passado. A dobradinha voltou a se repetir agora em 2023, durante o Festival América do Sul.

“Com isso, nos aproximamos e veio o desejo de estar mais perto e falar sobre a vida dela. Com ‘A menina passarinha’, o público vai conhecer um pouco mais da trajetória dessa artista única, ouvir algumas músicas da Tetê e, no final, escutar sua voz, pois ela também irá subir ao palco”, adianta Márcia.

Fora a homenagem, o Moinho In Concert deste ano é baseado na obra “A menina passarinha”, de Diane Valdez. “A Diane esteve conosco há alguns anos e fez a doação do livro para a nossa biblioteca e, agora, o livro nos inspirou. E também trago um pouco de ‘invenção’ e poesia, que vem ao encontro do nosso jeito de fazer história contada, dançada e tocada”, afirma.

O espetáculo vai reunir, além das crianças e adolescentes atendidas pelo Moinho Cultural, a OCAMP e também a Cia de Dança do Pantanal. Ao todo, são cerca de 500 pessoas envolvidas. Somente com a orquestra serão 100 integrantes.

Para Tetê Espíndola, prazer é a palavra que descreve a homenagem. “O Moinho Cultural é um lugar que prepara novas pessoas, novos músicos, novos bailarinos, novas pessoas de teatro. Isso é muito bom, não só para Mato Grosso do Sul como para o mundo. Porque eles também voam para outros lugares. O Moinho In Concert vai ser um momento muito especial da minha carreira”, explica a cantora, que tem mais de 40 anos de carreira.

Serviço:

Moinho In Concert - “A menina passarinha”

Data e horário: 2 de dezembro, às 20h

Local: Praça Generoso Ponce, em Corumbá

Entrada: Gratuita

