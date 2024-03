Tiago Iorc faz show sexta-feira na Capital

Já pode ir liberando espaço na agenda, que está marcado para esta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o show do cantor Tiago Iorc, no formato “violão e voz” em Campo Grande.

O show do cantor será realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, a partir das 20h, e contará com presença da cantora campo-grandense Dora Sanches, que fará a abertura dos eventos.

Autor de sucessos como "Amei Te Ver", "Coisa Linda" e "Tudo O que A Fé pode Tocar" - parceria com Duda Rodrigues que rendeu um Grammy ao cantor, Tiago Iorc, consagrado como um dos principais nomes do Pop Nacional, seguirá para Dourados após o show na Cidade Morena.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que o cantor faz show em Campo Grande. Em 2017 ele se apresentou no Diamond Hall, com uma fila de mais de 500 metros registrada no local.

O show em Dourados acontecerá no Clube Indaiá, também às 20h.

Ingressos

Os ingressos para o show do cantor ainda estão disponíveis, e podem ser adquiridos através do site Shopping Ingressos, a partir de R$ 140.

