Tradicional 'Caravana de Natal Coca-Cola' estará na Cidade do Natal nesta quinta

A tradicional 'Caravana de Natal Coca-Cola', que se faz presença em cidades de todo o País, vai fazer uma parada na Cidade do Natal para apreciação do público nesta quinta-feira (14). Em Campo Grande, os caminhões iluminados vão começar a transitar partir das 19h, saindo do Bairro Itanhangá e seguindo até a Cidade do Natal.

Conforme a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Caravana de Natal da Coca-Cola vai ficar parada por alguns minutos nos Altos da Avenida Afonso Pena para que os Campo-grandenses e demais visitantes possam prestigiar a atração.

A Caravana terá também apoio e escolta da GCM (Guarda Civil Metropolitana) durante todo o roteiro. Na Capital, a rota inclui a região central e bairros como Chácara Cachoeira e Vilas Boas.

Está previsto que a Caravana de Natal Coca-cola passe pelas seguintes Ruas e Avenidas: Antônio Maria Coelho, 14 de Julho, Mato Grosso, Ceará, Fernando Côrrea, Afonso Pena, Ricardo Brandão, Elvira Coelho Machado, Luiz Freire Benchetrit, Eduardo Elias Zahran, Bom Pastor, Dr. Olavo Vilella de Andrade e Gury Marques.

Cidade do Natal

A Cidade do Natal funciona todos os dias, das 17h às 22h. A Parada Natalina acontece sempre às 21h. O espaço conta com a Casa do Papai Noel, Presépio, Árvore Iluminada, apresentações diárias de música e dança, entre outras atrações.

Na Praça de Alimentação, a população tem à disposição uma variedade de produtos que vão desde sorvetes a pasteis, cheesburguer, espetinho, barca de costela, sobá, entre outros pratos que são vendidos com valores a partir de R$ 10,00, como o pastel de carne, queijo ou pizza. Já as bebidas são comercializadas com valor a partir de R$ 5,00 no caso de refrigerantes, e sorvete a partir de R$ 6,00.

Algumas lanchonetes e restaurantes que participam desta edição da Cidade do Natal são: Batata no Cone, Standard, Da Terra Açaí, Vitória Régia Pasteis, Toque Du Chef, Espeto Delícias D'Maria, Gran Costela, Miti Sabor Oriental, Senhora Gula, Chiquinho Sorvetes, Tao Espeto, Oficina Food Truck, Delícias da Mari, Divina Batata Recheada, entre outros.

A programação do Natal deste ano conta novamente com o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas. Há saída da Praça Ari Coelho e da Cidade do Natal.

