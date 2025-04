Traia Véia abre Festival do Peixe com show de graça na Feira Central

O grupo Traia Véia abrirá o Festival do Peixe, às 20h desta quarta-feira (16), na Feira Central de Campo Grande, com show gratuito em comemoração aos 100 anos da feirona.

Com repertório conhecido no meio sertanejo, os fãs podem esperar os maiores sucessos da banda, como “Wi-fi”, “Equivocada”, “Eu Não Previ”, “Zoião de Mel”, “Saudade Esconde”.

Serão cinco dias com diversas atividades, como: exposições sobre pesca, camping e náutica, além da presença de influenciadores da pesca esportiva, que vão compartilhar experiências, dar dicas e mostrar um pouco mais sobre essa prática que movimenta o turismo e a economia em diversas regiões do Brasil.

Com o tema “Pesca, Turismo e Sustentabilidade”, o Festival do Peixe também irá sortear um motor de barco durante o evento. Ainda na abertura, será lançado um concurso para selecionar as 100 melhores histórias vividas na Feira, contadas por moradores e frequentadores. As dez histórias finalistas serão apresentadas no tradicional Festival do Sobá, em agosto, quando também será divulgado o resultado oficial do concurso.

A Feira Central está localizada na Rua 14 de Julho, 3351, Centro.

