Trajetória de luta e superação de professora vira livro

A história de luta e superação da professora universitária Verônica Rivas Dias está eternizada num livro, onde a autora narra todo o processo de sua "Experiência de Quase Morte" e motiva as demais pessoas lutarem pela vida e contra a depressão. A publicação retrata a trajetória vencedora da menina pobre que saiu do interior e escolheu o magistério como base profissional e, no ápice da carreira, enfrentou a maior batalha: a luta pela vida.

O livro "O Caminho da Superação" será lançado no próximo dia 19 de junho (quarta-feira) na Livraria Leitura, no Shopping Campo Grande, às 19h30m, oportunidade em que Verônica estará promovendo a noite de autógrafos da obra, que tem o selo da Editora Novo Século.

No livro, Verônica conta que entrou em crise existencial depois que já estava bem estabelecida na carreira. "Enfrentei momentos de depressão profunda, tive câncer de tireóide e AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico provocado pelo rompimento de um aneurisma cerebral. Tudo aconteceu de forma sequencial.

Acredito que esses acontecimentos servirão de inspiração e motivação para que outras pessoas que estejam enfrentando momentos difíceis de saúde, possam superar e transformar suas vidas", pondera a autora.

Verônica Rivas Dias criou contas e perfis nas redes sociais com o título de seu livro e já serve de inspiração para outras pessoas. Ela relata que diversas pessoas já manifestaram disposição de luta e enfrentamento de doenças crônicas depois de ler sua história de vida.

"Escrevi o livro intitulado "O Caminho da Superação" para compartilhar a minha trajetória de superação pessoal e profissional, que teria sido trágica se eu não tivesse tido imensa garra e fé para sobrepujar. O objetivo maior desta obra é ajudar outras pessoas a refletirem sobre o sentido da vida, pois compreendi que a minha história poderá servir de inspiração e exemplo para que elas também transformem suas vidas, dando-lhes esperança de que a força para superarmos os momentos de dor, podem ser encontradas na mente", diz a professora.

A autora faz questão de destacar que sua obra não tem por objetivo a promoção pessoal por meio da literatura e sim ser um instrumento motivacional para outras pessoas. "Dessa forma, a reflexão sobre o que enfrentei poderá evitar com que elas passem pelo que passei. Quero motivá-las a não desistirem de seus sonhos, tendo em vista que, após o despertar da consciência, descobri qual é a minha missão de alma, por isso hoje vivo o presente, tenho de paz de espírito e estou feliz", argumenta Verônica.

