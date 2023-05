Trazendo muito rock, Pitty fará show em Campo Grande em dezembro

"Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra!!!" Os Campo-grandenses fãs de rock podem comemorar, pois ela vem aí. Pitty finalmente voltará para Campo Grande. A cantora e compositora brasileira, irá realizar um show no dia 16 de dezembro de 2023, no Shopping Bosque dos Ipês. A informação foi confirmada em seu site oficial, e os ingressos estarão à venda em breve.

Após um intervalo de 15 anos desde sua última apresentação no Moto Road, na Capital, Pitty promete encantar o público com sua nova turnê em comemoração aos 20 anos do seu primeiro álbum de estúdio, o ‘Admirável Chip Novo’. Com sucessos como "Máscara", “Teto de Vidro”, "Equalize" e "Na Sua Estante", a cantora se consagrou como uma das principais vozes do rock nacional.

Os fãs devem lembrar que, no fim do ano passado, a cantora iria se apresentar no "Campão Cultural", ao lado de Nando Reis, o que não aconteceu. Isso por que no dia do show, a roqueira ficou presa no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, após um acidente envolvendo uma aeronave na pista de decolagem. Devido o imprevisto, Nando se apresentou sozinho na Esplanada Ferroviária.

Apesar de ainda não ter divulgado mais informações de sua apresentação na Capital, horário e início das vendas dos ingressos devem ser informados nos próximos meses. A EPF Produtora, responsável pela produção do evento, já confirmou o show por meio das redes sociais. Continue acompanhando!

