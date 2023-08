Tributos a Charlie Brown Jr. e Red Hot Chili Peppers prometem agitar a Capital

Os amantes do rock já podem deixar espaço na agenda para o próximo sábado (2), com o palco da Sunset Growler Station recebendo dois tributos ao vivo da banda sul-mato-grossense Kefla e da Peppers Rule, vinda diretamente de São Paulo.

A noite começa com homenagem da Kefla, formada por David Dias nos vocais, Diego Lopez no baixo, Rayke dos Anjos na guitarra e Guy Justi na bateria, à banda brasileira Charlie Brown Jr.

Com músicas como "Zóio de Lula", "Proibida Pra Mim", "Lugar ao Sol" e "Dias de Luta, Dias de Glória", a banda promete trazer a intensidade das músicas que marcaram os anos 90 e 2000, além da poesia do cantor e compositor Chorão.

Logo em seguida vem ao palco a Peppers Rule com seu tributo à banda norte-americana Red Hot Chili Peppers, com uma setlist que inclui músicas como "Under the Bridge", "Californication", "Scar Tissue" e "Give It Away", além de outras menos conhecidas do grupo musical, explorando sua discografia.

Formada por Yuri Freitas nos vocais, Vinicius Vitti no baixo, Zeeh Baltieri na guitarra e Jhow na bateria, eles prometem levar o público em uma viagem musical que evoca a paixão e a energia características dos Red Hot Chili Peppers.

Os tributos acontecem neste sábado (2), no Sunset Growler Station, localizado na Avenida Afonso Pena nº 5668, a partir das 18h30. A compra de ingressos já está disponível.

