Turnê 50 anos: Chitãozinho e Xororó voltam a Campo Grande em julho

Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei?! Aow, sofrência!! Os sertanejos Chitãozinho e Xororó voltam a Campo Grande com a turnê especial de 50 anos da dupla e seus maiores sucessos musicais. A apresentação será no dia 29 de julho, no Shopping Bosque dos Ipês. A venda de ingressos terá início hoje (04), após às 14h.

Desde 2022, a dupla tem emocionado o público a partir da turnê “50 anos” em uma apresentação que vai muito além de um repertório selecionado. O show é uma uma homenagem a tudo o que construíram neste período, e coloca música boa na lista, não é mesmo?!

Da estrutura até a escolha das canções, cada detalhe do projeto foi pensado para retratar a história dos sertanejos.

No repertório, há uma combinação de hits, como “Evidências”, “Fio de Cabelo”, “No Rancho Fundo”, “Alô”, entre outras, acompanhadas dos mais recentes lançamentos da dupla, como “Pássaros”.

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 14h, no site.

