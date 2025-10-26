Menu
Cultura

União de Escritores de MS premia vencedores da 37ª Noite da Poesia em Campo Grande

Evento reuniu mais de 1.500 poemas inscritos e celebrou a arte literária com prêmios de até R$ 3 mil para os melhores trabalhos nas categorias nacional e regional

26 outubro 2025 - 16h08Carla Andréa

A Estação Cultural Teatro do Mundo foi palco, na noite de sexta-feira (24), de uma grande celebração da literatura durante a 37ª edição da Noite da Poesia, promovida pela União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS).

O evento consagrou os vencedores do tradicional Concurso de Poesias, realizado em parceria com a Prefeitura de Campo Grande.

Com mais de 1.500 poemas inscritos, o concurso premiou seis autores nas categorias nacional e regional. Na categoria nacional, o primeiro lugar ficou com Gabriel Pacheco dos Santos, autor de “Riomar Amazônia”.

O segundo e terceiro lugares foram para Marcos Nunes Loiola, com “Roça”, e Jonatas de Souza Jacinto, com “Sobriedade”, respectivamente.

Já na categoria regional, o destaque foi Gabriel Lemos Rolon, autor do poema “Lacuna”. Em seguida, vieram Julio Cesar Oliveira Costa, com “Manual de sobrevivência para o dia seguinte”, e Isloany Machado, com “Labirintos em desordem”.

Os vencedores receberam premiações em dinheiro, R$ 3 mil para o primeiro lugar, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro. A comissão julgadora foi composta pelas escritoras Bianca Resende, Maria Carol e Márcia Longo Dutra, que avaliaram as obras com sensibilidade e rigor literário.

Além das premiações, o público foi presenteado com apresentações culturais do Grupo Teatro Imaginário Maracangalha e do Projeto Umoja, que uniram música, performance e poesia.

A Praça da Poesia, montada no pátio da Estação, contou com autores independentes, venda de livros e gastronomia, tornando o ambiente um verdadeiro ponto de encontro entre leitores e criadores.

