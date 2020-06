V12 divulga set de músicas da live de quinta feira

A banda campo-grandense de pop rock V12 disponibilizou com exclusividade ao JD1 Notícias o set de músicas que animarão os fãs e admiradores na live da próxima quinta-feira (18). A apresentação será transmitida ao vivo da Casa Park Home Restrô, em Campo Grande.

A transmissão será feita pelo canal oficial da banda, no Youtube, que pode ser acessado clicando neste link. Com cinco integrantes, entre eles, o vocalista, baixista, baterista, guitarrista e um técnico de som, o show será realizado respeitando os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e autoridades locais.

A apresentação online ainda contará com participação do DJ Marcelo Natureza. Confira o repertório que passará por clássicos do pop rock nacional e internacional.

1 - I FEEL GOOD - versão paralamas

2 - ENCONTRAR ALGUEM - JOTA QUEST

3 - YOUR LOVE- OUTFIELD

4 - WE CAN BE NOW- MAN AT WORK

5 - IN BETWEEN DAYS - THE CURE

6 - NEVER TEAR US APART- INXS

7 - LIKE A STONE - AUDIOSLAVE

8 - DANI/UMA BRASILEIRA- BIQUINI CAVADAO

9 - JANAINA- BIQUINI CAVADAO

10 - JACK TEQUILA- SKANK

11 - A SOMBRA DA MALDADE - CIDADE NEGRA

15 - ADVENTURE FOR A LIFETIME- COLDPLAY

16 - EVERY TEARDROP- COLDPLAY

17 - MEU ERRO/ TAKE ON ME- PARALAMAS / A-HA

18 - LITLLE RESPECT- ERASURE

19 - PSYCHO KILLER- TALKIN HEADS

20 - TAKE ME OUT- FRANZ FERDNAND

21 - PURPLE RAIN- PRINCE

