Vanessa da Mata é atração principal do MS Ao Vivo em agosto, em Campo Grande

Campo Grande recebe, no próximo dia 17 de agosto, mais uma edição do MS Ao Vivo com uma das grandes vozes da música popular brasileira: Vanessa da Mata.

A apresentação será realizada no Parque das Nações Indígenas, a partir das 17h, com entrada gratuita. O evento contará ainda com show de abertura do músico sul-mato-grossense Kalélo.

A iniciativa integra uma programação contínua de valorização da cultura local e nacional, promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Cultura, em parceria com o Sesc-MS.

Turnê "Todas Elas" chega a Campo Grande

Vanessa da Mata traz à capital sul-mato-grossense sua nova turnê, "Todas Elas", que também dá nome ao álbum recém-lançado. O repertório reúne canções inéditas e sucessos consagrados da carreira da artista.

Entre as novas músicas está "Esperança", o primeiro single do novo disco, já disponível nas plataformas digitais. A canção é uma reflexão sobre amor-próprio e expansão da consciência, com versos que falam sobre superação de traumas e resgate da autonomia emocional.

Kalélo abre a noite com show autoral e participações especiais

A noite começa com a apresentação do cantor e compositor Kalélo. Natural de Campo Grande, o artista iniciou sua carreira solo em 2023 com o espetáculo "Verso e o Avesso", no qual reúne composições autorais e releituras que abordam temas como identidade, espiritualidade e vivência periférica.

A apresentação contará com participações especiais de artistas como Jerry Espíndola, Beca Rodrigues, o grupo Projeto Kzulo e a poetisa Eva Vilma, que abre o show com uma intervenção poética.

