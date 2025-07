Vencedores do Concurso de Poesias Oliva Enciso serão premiados em cerimônia na Capital

Foi divulgada a classificação dos vencedores do Concurso de Poesias “Oliva Enciso”, aberto aos escritores sul-mato-grossenses com premiação de R$1.000,00 a R$3.000,00. Os poemas serão divulgados e declamados no dia 24 de julho, em evento aberto para entrega dos prêmios no auditório da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), às 19h30min.

Na edição 2025, as poesias premiadas e classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugar por duas bancas compostas por Acadêmicos da ASL foram: 1º lugar, poema “Padilhas e Mulambos”, de Rayanne Jarcem de Oliveira; 2º lugar, poema “Aguada”, de Marcia Regina Scherer; e 3º lugar, poema “A parte que falta”, de Ibelize Santos. Todos escritores residentes em Campo Grande que receberão respectivamente R$ 3.000, R$ 2.000 e R$ 1.000.

O presidente da ASL, Henrique de Medeiros, destacou a grande participação estadual e o fato de que o Concurso teve procura democrática de novos nomes no cenário literário estadual.

Na premiação serão apresentados e interpretadas as obras dos 10 primeiros colocados:

4º lugar, poema “Bixa-terra”, de Júlio César Oliveira Costa (Campo Grande).

5º lugar, poema “Hoje escrevi uma matéria”, de Renata Aparecida Boeira de Oliveira Costa (Dourados).

6º lugar, poema “Esperança - Ainda que o amargor do café”, de Angélica Cardoso Rodrigues (Jardim).

7º lugar, poema “Alvorada no Pantanal das palavras”, de Tácito Loureiro da Silva Lourenço Baptista (Dourados).

8º lugar, poema “Entre dois mundos”, de Jurema Cabral Cristaldo (Campo Grande)

9º lugar, poema “O amor respira por aparelhos”, de Keyla Alves Coelho (Bandeirantes)

10º lugar, poema “Nas vielas do presente”, de Fabiano Rocha Baumgardt (Campo Grande)



O Concurso de Poesias “Oliva Enciso” presta homenagem à corumbaense, Oliva Enciso que ocupou a cadeira 22 da ASL. O concurso tem apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Desporto e Cultura, pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul – FCMS.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também