Venda das mesas compartilhadas do show do cantor Daniel já está liberada

"Estou apaixonado!". O cantor Dainel vai se apresentar no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, com um jantar romântico em Campo Grande. O show será no Bosque Expo, do Shopping Bosque dos Ipês, e as vendas das meses compartilhadas já estão disponíveis.

Na Capital, Daniel irá apresentar novo show “40 anos celebra João Paulo e Daniel”, com sucessos que marcaram a carreira. Os valores das cadeiras individuais são a partir de R$ 666,67 + taxas. Já a mesa para 6 pessoas, é a partir de R$ 6.000,00 + taxas.

O show tem sucessos como “Tricotei”, “Eu me amarrei”, “Só dá você na minha vida”, “Quando o coração se apaixona", “Declaração de Amor”, “Adoro Amar Você” e “Te Amo Cada Vez Mais” e muito mais.

SETORES E ÁREAS:

MESAS

Setor: ADORO AMAR VOCÊ”

06 pessoas

Buffet com jantar incluso

Atendimento de garçons

02 vales estacionamento

Combo de Whisky incluso

Setor: ESTOU APAIXONADO

06 pessoas

Buffet com jantar incluso

Atendimento de garçons

02 vales estacionamento

Combo de Whisky incluso

Setor: DECLARAÇÃO DE AMOR

06 pessoas

Buffet com jantar incluso

Atendimento de garçons

02 vales estacionamento

Combo de Whisky incluso

BANGALÔS

10 pessoas

Combo de Whisky incluso

Atendimento de garçons

Vendas e reservas de mesas e bangalôs: clique aqui.

