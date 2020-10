Vídeo: A Fazenda 12 - Jake dá apelido 'carinhoso' para partes íntimas de Mariano

“A Fazenda 12” tem feito a alegria das pessoas durante a pandemia e gerando diversas reações engraçadas na internet. Na noite da última quarta-feira (28) não foi diferente quando a peoa Jakelyne Oliveira apelidou o pênis do peão Mariano.

Antes de deixar a sede para participar da prova do fazendeiro, a ex-miss estava no quarto deitada em cima do sertanejo e ao se mexer para levantar, acabou apoiando o peso do corpo no joelho, que estava em cima da genitália do cantor, que se contorceu de dor.

“Ai! Me deu uma joelhada”, reclamou ele. “Aí desculpa, pequeno príncipe! Perdão”, responde Jake, enquanto acariciava os membros dele. Após isso a conversa continuou normal, como se nada tivesse acontecido, mas a internet não perdoa e gerou diversos memes e reações engraçadas.

Assista ao vídeo:

Veja algumas reações:

Jake fazendeira é fogo naquela cama e pequeno príncipe se tornando gigante pic.twitter.com/30Ne0wZIV5 — Sarah (@keslleybtuita) October 29, 2020

Não adianta fingir demência, Jake, no máximo príncipe, porque pequeno não é. pic.twitter.com/2Ei3qJNSVv — Paula (@iitspaulex) October 29, 2020

