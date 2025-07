Vídeo-arte sul-mato-grossense resgata memórias ferroviárias e será lançado quinta-feira

Será lançado nesta quinta-feira (17), às 20h, o vídeo-arte “Olha! Lá vem o trem chegando”, que propõe uma imersão nas memórias da antiga malha ferroviária de Mato Grosso do Sul.

A exibição será presencial no Pizza Pub, localizado na Rua 14 de Julho, 2553, com entrada gratuita, e também estará disponível no YouTube.

A obra, com duração de oito minutos, cruza elementos de poesia, dança, som e imagem para refletir sobre os deslocamentos humanos, a história do Estado e o corpo em movimento.

A criação é assinada pela artista e pesquisadora Pâmella Rani, que também atua como intérprete do vídeo, e pelo músico e artista visual Julián Vargas, responsável pela trilha sonora, ilustrações e edição.

Inspirado em um poema escrito por Pâmella durante uma viagem a Corumbá em 2023, o projeto percorre parte da antiga ferrovia entre Campo Grande e Corumbá, registrando paisagens, rios e estações desativadas.

Com trilha inspirada em artistas como Naná Vasconcelos e o grupo Metá Metá, o vídeo utiliza sons de percussão, águas, pássaros e trens para criar uma ambientação sonora que guia a narrativa visual.

A obra será disponibilizada para escolas, universidades e coletivos culturais como material de referência e estudo.

